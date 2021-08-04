18歲大媽變28歲美少女　南韓乒乓女神認整容

今屆東奧有不少高顏值美女運動員爆紅，其中南韓女乒選手田志希就是其中之一，雖然她在女單、女團及混雙賽事均於8強止步，但其外貌就成為網民熱話。有網民貼出田志希10年前的舊照，當年18歲的她一臉「大媽樣」，想不到28歲卻成為仙氣美女，難得田志希亦老實承認曾經整容，更大方公開「變靚」心得！

原名田旻煒的田志希本來是中國籍，92年在河北出生，2011年通過歸化考試入籍南韓，並且迅速成為南韓乒壇一姐。田志希不但轉換了國籍，就連外貌亦判若兩人，網民發現她在10年前比賽時如「大媽」般平凡，但現在卻是有水汪汪大眼睛的大美人，引來一眾網民懷疑，紛紛在社交網上「質問」她是否曾經整容。

面對各方「查詢」，28歲的田志希卻大方地承認整容的事實，更大方地與網民一起討論整容心得，有網民要求她公開整容的醫院，田志希就反問「做雙眼皮嗎？」又說髮線是用紋的方法，更透露自己弄雙眼皮花了77萬韓圓，獲一眾網民大讚她「太誠實」。

除了整容之外，非常「貪靚」的田志希亦分享保養心得，就是要堅持每日做面膜、保濕及護膚療程，在IG亦經常貼上各式各樣的美容儀器。田志希今屆東奧雖然未有獎牌，但卻贏得了大量的人氣和粉絲。