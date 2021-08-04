李慧詩半準決賽即遇頭號勁敵！

力爭在東京奧運競輪賽、爭先賽贏得獎牌的「牛下女車神」李慧詩，周三（4日）在初賽雖未能直接晉級，幸能靠復活賽第1名闖進半準決賽。李慧詩於2012年倫敦奧運跌落復活賽，最終贏得銅牌，但要重演這個劇本就要先過多重難關！

身處半準決賽第一組的Sarah，同組5名對手年齡均比她小，同時有多達4人為奧運獎牌得主，其中23歲德國車手軒治為去年世錦賽爭先賽、競輪賽及團體競速賽「三料冠軍」，她在今屆亦夥拍費德烈治，以破大會紀錄時間贏得團體競速銀牌，而初賽「爆」贏Sarah的俄羅斯車手舒美莉娃亦連續在里約、東京奧運贏得團體競賽銀及銅牌。

由日本所創的競輪賽，最多有7名車手同場作賽。車手會根據抽籤按順序排列出發，賽事先由電動車領跑3圈，期間車手不得超前，電動車在餘下3圈會離開賽道，此時車手開始衝刺，最先衝過終點者為勝。由於車手必須看準時機突圍，即使是後上爆發力極強的李慧詩，如未能搶佔有利位置，亦難以取勝。另外，車手「爭位」之時亦容易出現碰撞，例如2016里約奧運，Sarah就在次圈賽事被澳洲車手美雅絲撞倒，無緣獎牌，可見競輪賽確實充滿變數。

18名車手於半準決賽分為3組，每組前4名躋身準決賽。12人的準決賽分2組比併，前3名殺入1至6名金牌戰，其餘車手爭逐7至12名名次賽。半準決賽將於今日3點06分上演，繼續支持「牛下女車神」為香港創佳績！