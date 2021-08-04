曼聯開季危機 正選得2人踢過熱身賽！

新一季英超仲有唔夠2個星期就開波，曼聯嘅季前熱身就出現好大問題，原本5場季前熱身賽，之前因為疫情問題令對普雷斯頓一仗取消，開鑼戰對列斯聯前，只係剩周六(7日)對愛華頓嘅最後一場熱身賽，不過目前只有2個常規正選球員踢過熱身賽，球員狀態成疑。

依家喺蘇格蘭集訓嘅曼聯，周二(3日)獲法國中場保羅普巴歸隊，不過《曼徹斯特晚報》指出，領隊蘇斯克查正面對球員缺乏比賽嘅問題，目前只有2個常規主力有踢過熱身賽，14名有份踢歐國盃同美洲盃嘅球員，以及多位受傷球員都冇機會用比賽磨練。

門將甸恩軒達臣因之前確診一直休息，同歸隊冇耐嘅迪基亞都冇踢過熱身賽；後防勞基梳爾同阿歷士迪尼斯受傷，哈利馬古尼、域陀連迪路夫踢完歐國盃後放假，華拉尼仲搞緊轉會，只有雲比沙卡踢過熱身賽；中場保羅普巴、般奴費南迪斯、費特洛迪古斯、麥湯米尼同樣冇參與過熱身賽，前線亦都差唔多，拉舒福特準備做手術，卡雲尼、查頓辛祖都冇落過場，只有格連活特有踢過。

嚟緊對愛華頓係一眾球星踢熱身賽最後機會，如果狀態不足，曼聯首仗可能要依賴連格、桑馬達、丹尼爾占士、杜安薛比等邊緣球員。