【今日焦點話你知】港隊衝3牌　齊撐李慧詩、劉慕裳、女乒

東京奧運今日（5/8）將決出28面金牌，香港女車神李慧詩在場地單單女子競輪賽強勢衝金固然要力撐，而不得不提的是空手道好手劉慕裳，近年在國際大賽均取得獎牌的她，為了專心備戰曾留在美國一段長時間，她在女子個人形項目被視為熱門之一，有力挑戰東道主選手爭取獎牌。

另外，由杜凱琹、李皓晴及蘇慧音組成的港乒，於乒乓女子團體賽殺入銅牌戰，今晨將火拼德國，後者擁有超級削球手韓瑩，實力強橫，港隊教練李靜希望隊員放開來打，搏盡爭取獎牌。

跳水方面亦有好戲，女子10米高台單人賽的焦點，將落在中國的全紅嬋及陳芋汐身上，兩位小將雖然分別只有14歲及15歲，但秉承了「夢之隊」的優良傳統，技術高超而且心理質素穩健，其中陳芋汐早前已贏得高台雙人賽金牌，且看她能否多擸一金，成為雙料冠軍。

東奧Day14決出金牌項目：

田徑男子三級跳

田徑男子鉛球

田徑男子110米欄

田徑男子20公里競步

田徑女子撐竿跳

田徑男子400米

跳水女子10米高台

馬拉松游泳男子10公里

場地單單女子競輪賽

場地單車男子全能賽

皮划艇男子200米單人皮艇

皮划艇女子200米單人划艇

皮划艇女子500米單人皮艇

皮划艇男子1000米雙人皮艇

曲棍球男子賽

空手道女子個人形

空手道男子組手67公斤級

空手道女子組手55公斤級

滑板男子自由式公園賽

運動攀登男子全能賽

乒乓球女子團體賽

摔跤男子自由式57公斤級

摔跤男子自由式86公斤級

摔跤女子自由式57公斤級

拳擊男子52-57公斤級

拳擊男子48-52公斤級

拳擊女子57-60公斤級

拳擊男子69-75公斤級

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拉闊東奧—電視台直播時間表

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