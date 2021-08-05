【今日焦點話你知】港隊衝3牌 齊撐李慧詩、劉慕裳、女乒
2021年08月05日 00:05
東網電視更多新聞短片
東京奧運今日（5/8）將決出28面金牌，香港女車神李慧詩在場地單單女子競輪賽強勢衝金固然要力撐，而不得不提的是空手道好手劉慕裳，近年在國際大賽均取得獎牌的她，為了專心備戰曾留在美國一段長時間，她在女子個人形項目被視為熱門之一，有力挑戰東道主選手爭取獎牌。
另外，由杜凱琹、李皓晴及蘇慧音組成的港乒，於乒乓女子團體賽殺入銅牌戰，今晨將火拼德國，後者擁有超級削球手韓瑩，實力強橫，港隊教練李靜希望隊員放開來打，搏盡爭取獎牌。
跳水方面亦有好戲，女子10米高台單人賽的焦點，將落在中國的全紅嬋及陳芋汐身上，兩位小將雖然分別只有14歲及15歲，但秉承了「夢之隊」的優良傳統，技術高超而且心理質素穩健，其中陳芋汐早前已贏得高台雙人賽金牌，且看她能否多擸一金，成為雙料冠軍。
東奧Day14決出金牌項目：
田徑男子三級跳
田徑男子鉛球
田徑男子110米欄
田徑男子20公里競步
田徑女子撐竿跳
田徑男子400米
跳水女子10米高台
馬拉松游泳男子10公里
場地單單女子競輪賽
場地單車男子全能賽
皮划艇男子200米單人皮艇
皮划艇女子200米單人划艇
皮划艇女子500米單人皮艇
皮划艇男子1000米雙人皮艇
曲棍球男子賽
空手道女子個人形
空手道男子組手67公斤級
空手道女子組手55公斤級
滑板男子自由式公園賽
運動攀登男子全能賽
乒乓球女子團體賽
摔跤男子自由式57公斤級
摔跤男子自由式86公斤級
摔跤女子自由式57公斤級
拳擊男子52-57公斤級
拳擊男子48-52公斤級
拳擊女子57-60公斤級
拳擊男子69-75公斤級
----------------------------------------------
拉闊東奧—電視台直播時間表
無綫電視翡翠台
9:30am◢2020東京奧運（第一戰線）
1:45pm◢2020東京奧運（午間直擊）
8:00pm◢2020東京奧運（黃金戰報）
11:55pm◢2020東京奧運（深夜精華）
NowTV
7:50am◢604◢田徑
11:00am◢608◢高爾夫球（女子第2圈）
11:25am◢609◢滑板（男子公園賽決賽）
1:50pm◢605◢跳水（女子10米高台決賽）
2:25pm◢607◢場地單車（男子全能賽及女子競輪賽決賽）
3:25pm◢604◢田徑
3:55pm◢606◢空手道（女子形決賽）
6:25pm◢609◢乒乓球（女團決賽）
ViuTV
9:00am◢96◢東奧2020（早晨直擊）
12:00pm◢96◢東奧2020（午間直擊）
4:00pm◢99◢東奧2020（午間直擊）
6:15pm◢96◢東奧2020（晚間直擊）
6:30pm◢99◢奧運有得揀
有線電視
8:00am◢601◢2020 東京奧運直擊
8:00am◢602◢2020 東京奧運直擊
香港開電視
8:00am◢奧運直擊
4:30pm◢直擊奧運營
7:45pm◢開電視睇奧運