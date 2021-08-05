針對嚴防德國韓瑩　港乒女團執靚陣爭銅

香港隊強勢復仇爭東奧第4面獎牌！上屆里約奧運香港女乒於團體賽8強不敵德國，無緣躋身4強，今屆東京奧運兩隊於銅牌戰再次狹路相逢。德國今屆賽事列為3號種子，但這支上屆奧運銀牌得主8強只能險勝南韓，4強面對中國更慘食3蛋，只要排陣方面多下功夫，港隊今次並非「冇得打」！

「我哋處於下風，對面都係同樣陣容，削球手基本上穩拎2分，我哋要諗吓點樣排陣，拎到另外3分。」杜凱琹所指的「削球手」正是38歲老將韓瑩，出生於中國的韓瑩2010年正式為德國披甲，並屬當地首席女乒球手，她於今屆女單賽事被列為12號種子，8強不敵中國球手孫穎莎出局。上屆奧運團體賽，韓瑩兩場單打先後擊敗帖雅娜、李皓晴，港隊假如沿用前兩場的陣容，頭兩場單打將會由李皓晴及杜凱琹迎戰，韓瑩以慢打快的削球風格勢成港隊爭牌攔路虎。

德國陣容與上屆奧運相同，除了韓瑩外，還有另一名華裔老將單曉娜，以及本土球手蘇查。蘇查屬去年歐洲錦標賽女單冠軍，但今屆奧運僅於第3圈止步，上屆奧運更被香港一姐杜凱琹擊敗，只要「阿杜」發揮正常應可順利取勝。

女雙場次成關鍵

不過，蘇查亦會夥拍單曉娜出戰雙打，這對組合去年在歐洲錦標賽贏得女雙冠軍，預料會為港隊帶來極大威脅，港隊如果續以蘇慧音及李皓晴出戰，團體賽首戰或會凶多吉少。

雖然港隊有李皓晴、杜凱琹分別3次及2次征戰奧運，但對手三人都出戰過里約奧運，論經驗、實力和合拍程度，絕對在港隊之上。香港女乒今次已追平2008年北京奧運的最佳成績，寄望3名女港將能夠如主教練李靜上仗賽後所說，能放開來打，兼且釋放多些自己。