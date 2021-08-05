劉慕裳排名賽屈居第2　轉戰銅牌賽

東京奧運空手道項目轉眼間已來到名次賽，港隊女將劉慕裳Grace雖使出全新動作，但仍不敵西班牙世界「一姐」珊齊絲（Jaime Sandra Sanchez），最終屈居第2未能晉級，惟晚上6時30分將與土耳其選手Dilara Bozan爭奪銅牌，仍有望為港爭奪獎牌！

劉慕裳於排名賽被編在A組第2名出場，為了晉級金牌戰她可謂相當進取，使出一套全新動作，她亦成功獲得26.4的高分，成功反超首位出場的美國選手Sakura Kokumai，一度有望殺入金牌戰！

可惜壓軸上場的西班牙39歲世界「一姐」珊齊絲（Jaime Sandra Sanchez）表現更加出色，奪得27.86分，最終力壓劉慕裳順利晉級，而Grace則屈居第2，銅牌賽將會硬撼土耳其選手Dilara Bozan。

雖然未能殺入金牌戰，但初戰奧運的Grace賽後仍很開心，她認為全新套拳發揮不錯，而自己在比賽期間亦相當享受，笑言一直都是「笑住打」。

對於夜晚即將上演銅牌戰，Grace表示：「我會利用下就時間返去食飯、瞓晏覺，唔會諗太多，我好大信心贏！」