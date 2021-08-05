蘇慧音搶鏡！拍杜凱琹李皓晴勇挫德國　奪女團銅牌

香港乒乓「一姐」杜凱琹與李皓晴及蘇慧音周四（5日）聯手再度出擊，硬撼上屆銀牌的歐洲勁旅德國爭逐女團銅牌戰，最終激戰下以3比1獲勝，寫下女子乒乓球歷史，並繼李靜／高禮澤於04年雅典奧運後奪得香港乒乓史上第二面奧運獎牌，成為本港體壇首個先後在兩屆奧運贏得獎牌的項目。

教練李靜此仗成功變陣，杜凱琹與李皓晴打頭陣，雖然首仗雙打僅負，但隨後連贏三場單打，特別是首戰奧運的蘇慧音表現搶鏡，為港取得關鍵兩場，最終以總成績3比1贏德國，取得銅牌。

乒乓女團的這面銅牌是繼張家朗（劍擊金牌）及何詩蓓（游泳2面銀牌）之後，今屆香港代表團的第4面獎牌，今日稍後還有空手道的劉慕裳及李慧詩在場地單車競輪賽爭逐，有望「一日炮三響」。

港隊三位女將今仗表現出色，與德國隊打得精彩，李靜教練今日變陣出擊，杜凱琹與李皓晴再次合作打頭陣，與德國的蘇查／單曉娜打得激烈，「杜李配」搶先贏得首局，但對方強勢反攻，至第4局更雙方5度平手，可惜「杜李配」以1比3(11比8、5比11、7比11、13比15)在首場落敗。

接着蘇慧音出戰首場單打，面對德國的前中國國手的「削球手」韓瑩表現相當淡定又搶鏡，耐心面對敵方的削球攻勢，首局雙方拉据，蘇慧音刁時以12比10先搶一分，雖然第二局被韓瑩扳平，但蘇慧音以3比1(12比10、9比11、11比9、11比7)力挫對手，為香港在總成績追成平手。

24歲杜凱琹再度上陣，出戰第二場單打與老對手蘇查爭逐，過去雙方對戰互有輸贏，蘇查似乎受到球隊總分被追平，被亂陣腳，加上杜凱琹進攻愈戰愈強，以直落3局以3比0(11比5、11比6、11比9)取勝，為港隊在總分反超2比1。

染上粉紅頭髮的蘇慧音緊接着再度出擊，遇上德國的單曉娜初段有點未慣對手的打法，一度落後，但狀態弗爆的蘇慧音再發揮強人本色，以12比10先取一局，蘇慧音愈戰愈勇連下兩城，以13比11及11比7直落贏3局，為香港贏得奠定勝的重要一仗。

今仗能夠反勝賽後教練李靜表示「奇兵出奇蹟」，他認為今仗變陣屬「兵行險着」及反對方心理成功，因為蘇慧音過往面對德國對手皆未嘗一勝，最終她能夠獨取2分可謂相當驚喜。除此之外他亦感謝全港市民的支持，希望將來更多年輕人可以投身體育事業：「所有野唔係諗，要付出嘅，付諸行動先係最實際。」被問到今屆賽事最需要感謝的人，李靜則笑言：「多謝嘅人當然有好多啦，最緊要嘅係我自己，因為我付出更加多！」

「第三次我哋終於做到啦！因為之前每一屆都係朝著攞牌嘅方向努力，等咗好多年我哋終於可以做到！」三征奧運的李皓晴在首奪奧運獎牌後，賽後一度哽咽。她更同時大讚身旁已合作多時的隊友：「其賽依幾年我哋3個一路都係屬於團體組合，打過世界賽、世界盃，而我哋次次都拎到獎牌，今次仲突破埋奧運，佢哋今次表現真係爆哂分！係200分！」

香港乒乓「一姐」杜凱琹今仗變陣下出戰雙打交出好表現，而她在單打亦順利擊敗蘇查，賽後她坦言「好似仲發緊夢咁」：「今日我啲隊友發揮得好好，又會互相鼓勵，自己喺心態上有好大收穫，另外亦好多謝市民一直以嚟嘅支持同祝福。」