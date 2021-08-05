連贏2場單打成關鍵　蘇慧音：畀個結果嚇親

港隊周四（5日）於東奧女兵團體戰銅牌賽硬撼德國，香港女乒雖然賽前被看低一線，但今仗主動變陣，改由蘇慧音Minnie頂替「一姐」杜凱琹出戰2場單打賽事，最終Minnie接連擊敗2大強敵「削球手」韓瑩及單曉娜，成為港隊奪得銅牌的最大功臣！她賽後表示仍對結果難以置信，更勉勵一眾熱愛乒乓球的香港青少年要繼續努力：「我哋有機會喺奧運拎到銅牌，啫係佢哋之後都有機會！」

蘇慧音賽前女單面對「削球手」韓瑩及單曉娜未嘗一勝，自己更因傷患導致1年沒有比賽，甚至一度想過放棄，今仗能夠勝出2場單打的Minnie於賽後亦感到難以置信：「畀個結果嚇親囉，贏咗第一場我已經覺得係好不可能，我打之前真係完全無諗過我可以贏到，因為真係好難打，但為咗隊友我就諗輸場波唔緊要，一定唔可以輸啖氣，我一定要每一球都1分1分去咬，淨係諗一球波先。」

除此之外Minnie亦不忘將勝利歸功於隊友：「第一場雙打隊友打得好好，『阿杜』之後對蘇查都係，打到對手斷哂氣咁樣，所以令到我最後一場喺對手好大壓力下可以贏到，可以話係奇蹟，好感謝隊友由第一場行到依步，都喺到互相扶持同鼓勵。」

「我覺得奧運拎到銅牌，相信對香港好多打乒乓波嘅青少年有好大鼓勵，我哋有機會，啫係佢哋之後都有機會！」Minnie認為香港小朋友由學生轉全職運動員的確犧牲很大，因為無論家長、小朋友好，都會覺得最後未必有出路，惟今次女乒奪得奧運銅牌卻可以證明只要有心不斷地堅持，以及相信自己能夠做到，好的結果將會出乎意料之外不斷到來！