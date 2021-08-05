由國援到土炮　香港乒壇寫下新一頁

香港乒乓女隊過去在國際上屢獲成績，由80年代起一直位列世界前列，即使過去多次贏得世錦賽獎牌，但奧運獎牌都是擦身而過，今屆最難得的是全部以土生土長的本地年輕球手擔正，贏得一面奧運銅牌，寫下乒壇新一頁。

由80年代的「孖寶」陳丹蕾/齊寶華，到90年代的帖雅娜、林菱及張端，香港乒隊都主要以國內球員為主幹，隨着乒總發展青訓，多位小將彈起，其中李皓晴15歲時放棄在女拔的學業，轉戰職業，今屆已經她第三屆出戰奧運。

現年28歲的李皓晴繼倫敦、里約奧運之後，第三度出戰奧運會，上屆奧運她在女單16強、女團8強止步。職業生涯最高排名進佔第12位的李皓晴，近年主要在女團及混雙取得佳績，其中2018年雅加達亞運會、咸史達世錦賽與杜凱琹及蘇慧音聯手贏得女團銅牌。

至於目前世界排名第9位的杜凱琹，同樣出自名校，小學就讀將軍澳天主教小學，繼而中學於協恩中學畢業，現年24歲的她，2010年開始代表香港參戰國際青少年賽事，多次贏得亞青及世青獎牌，於2014年南京青年奧運會摘下女單銀牌，敢打敢拼的杜凱琹在前香港代表張端的調教下，技術更催成熟。

23歲的蘇慧音（Minnie）更是近年被譽為乒壇未來希望，是前港隊代表蘇俊華的女兒，3歲已隨父親學乒乓球，5歲正式接受訓練，每日跟爸爸練波6粒鐘，2011年開始代表香港，就讀女拔的蘇慧音曾處於乒乓與學業的掙扎點，最後於中三選擇停學，但Minnie沒有放棄學習，除了在體院補習，再加上自己進修外語。蘇慧音過去在2018年亞運會夥拍李皓晴及杜凱琹贏得女團銅牌。