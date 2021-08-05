17年後帶隊再贏銅牌　李靜：奇兵出奇迹

女乒贏得一面寶貴的奧運銅牌，球員打得落力之餘，教練的變陣部署可以說是贏波關鍵之一，女隊教練李靜賽後笑言「奇兵出奇迹」，這個佈陣放膽一搏。

17年前香港乒隊憑着李靜與高禮澤在雅典奧運贏得男雙銀牌，今日這對「孖寶」再次在現場拍住總教練陳江華，親眼見証女隊的這面奧運獎牌。

擔任前線的現任女隊教練李靜賽後笑言「奇兵出奇蹟」，他認為今仗變陣屬「兵行險着」及反對方心理成功，因為蘇慧音過往面對德國對手皆未嘗一勝，最終她能夠獨取2分可謂相當驚喜。除此之外他亦感謝全港市民的支持，希望將來更多年輕人可以投身體育事業：「所有野唔係諗，要付出嘅，付諸行動先係最實際，波係圓嘅，大力出奇迹。」

至於總教練陳江華此役都變身陪練員，賽前特別與蘇慧音練波，先後睇到兩代愛徒贏得奧運獎牌，華哥坦言好開心，並且讚揚球員的表現有驚喜：「雙打輸咗，我哋以為無機會，想唔到蘇慧音帶來驚喜，將整隊示氣提升。」華哥坦言女隊今次最難得的是臨場的心態調整做得很好:「佢哋一值表現都唔錯，日本一戰嘅發揮有點失望，而今次最值錢嘅地方係佢哋遇到問題可以即時調節心態，找方法面對，這是很難得，實至名歸。」