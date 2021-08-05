李慧詩強闖東奧競輪賽準決賽　有望爭金牌

繼蘇慧音、杜凱琹和李皓晴，在東京奧運乒乓球女子團體賽摘銅後，「牛下女車神」李慧詩（Sarah）今日（5日）在伊豆單車館再度登場，在競輪賽半準決賽，以小組第1名躋身稍後舉行的準決賽，朝著香港今屆奧運第5面獎牌進發。

李慧詩昨日（4日）未能在競輪賽初賽直接晉級，幸以復活賽小組首名，有驚無險進入半準決賽。值得一提的是，她曾於2012年倫敦奧運跌落復活賽，最終勇奪銅牌。但要重演這個劇本，甚至踏上更高的台階，還需「過五關斬六將」。

Sarah在半準決賽第1組登場，同組5個對手都較年輕。其中，頭號敵人當數去年世錦賽「三料冠軍」、23歲的德國車手軒治，她日前夥拍費德烈治奪得團體競速賽銀牌，勢頭強勁。這名港產「女車神」排在第1位起步，位置較不理想，待領航車離場後，她初段守在內檔，烏克蘭的史特莉高娃（Olena Starikova）率先突圍，荷蘭雲列臣第2，一度「坐包廂」的Sarah跌落第5。

響鐘後，Sarah越過荷蘭雲列臣等人衝上第2，但雲列臣先是撞到前面軒治的車輪，再與英國的瑪真特相撞，未能完成賽事，避過「炒車」意外的Sarah最終以首名衝線，與烏克蘭的史特莉高娃（第2）、俄羅斯的舒美莉娃（第3）及德國的軒治（第4），一起躋身今日稍後舉行的準決賽。