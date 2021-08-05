奧海城集氣撐Sarah　市民睇直播超興奮

香港隊在東京奧運成績斐然，除了運動員奮力作戰外，還有賴香港人的大力支持，信和集團旗下商場奧海城，在周四（5日）舉行《全城齊撐香港運動員》大型活動，全程直播是日港隊運動員有份參賽的賽事，團結一心為港隊集氣， 見證香港運動員於國際體壇盛事發光發亮的振奮時刻！

民政事務局局長徐英偉、港協暨奧委會副會長霍啟剛、信和集團副主席黃永光及油尖旺區民政事務專員余健強亦有出席活動，與市民共享快樂時刻，一同為「牛下女車神」李慧詩出戰競輪賽準決賽打氣。每每商場內的大電視顯示Sarah在戰車上蓄勢待發的樣子，都會引起全商場內、遍布各層的市民舉牌歡呼，加油打氣的聲音此起彼落，傳遍每個角落，即使座位有限，市民亦不介意站立數小時，只為在大銀幕上一睹Sarah比賽的英姿。在比賽與比賽之間，商場亦準備了不同的運動小比賽，鼓勵市民在觀賞奧運同時要多做運動。

港隊截至傍晚一共取得1金2銀2銅的驕人成績，霍啟剛（Kenneth）讚揚香港運動員全力以赴，屢次為港隊締造歷史，值得市民更多的關注：「我對今屆奧運的成績絕對是很開心，之前5屆奧運才合共取得3面獎牌，今屆一舉就超過了。」霍啟剛和徐英偉等人一同觀看女子競輪賽準決賽，當看見Sarah最後得第8名時，亦抱頭大喊「可惜」。

在倫奧歷史性得銅牌，里奧不幸炒車與獎牌願盡，再到今屆成為所有車手的進攻目標，兼且背負着全香港上下市民的獎牌希望，Kenneth盛讚Sarah表現出色，期望她在之後的爭先賽能夠再寫新一章，他補充道，非常樂見市民全情投入在奧運支持香港運動員，並冀盼大家的熱情不會隨奧運完結而減退，要一直支持運動員，才可以撐起港隊。