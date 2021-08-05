美國男籃大勝澳洲　率先殺入決賽爭4連霸

美國男籃殺入決賽，強勢爭奪奧運4連霸！美國男籃周四（5日）於東奧男籃4強大戰硬撼澳洲，半場美國一度落後3分，但憑第3節單節打出32：10的氣勢，加上杜蘭特、布克全場各自射入23及20分，最終美國以97：78大勝而回，決賽將會激戰法國對斯洛文尼亞的勝方。

澳洲對上2次面對美國男籃皆能取勝，包括早前的奧運熱身賽。澳洲今仗上半場表現亦相當出色，恩高斯首節個人獨取7分，替球隊領先6分。第2節澳洲愈戰愈勇，中鋒蘭度爾（Jock Landale）接應艾克薩姆(Dante Exum)傳送，籃底輕鬆建功，一度將領先優勢擴大至15分，但尾段美國隊接連外線得手，半場僅落後3分。

易邊後美國男籃隨即發力，賀列地、杜蘭特及布克不斷搶分，相反澳洲只有10分進帳，此節美國打出32：10攻勢，一舉反超前19分，成為美國反敗為勝的關鍵。第4節澳洲反撲不果，最後4分鐘更收起恩高斯、米爾斯等主力，最終美國維持以19分分差擊敗澳洲，決賽將會激戰斯法國對斯洛文尼亞勝方，力爭達成奧運4連霸！而澳洲則需轉戰銅牌賽。

數據方面美國有杜蘭特轟入全場最高23分、9籃板，布克亦貢獻20分；至於米爾斯則為澳洲射入全隊最高15分、8助攻、5籃板，而艾克薩姆後備上陣亦交出14分。美國隊全場3分球28射9中，命中率只有32%，惟球隊取下44個籃板，比澳洲隊多出15個，看來中鋒拜恩斯因傷缺陣對澳洲內線影響甚大。

美國隊上半場一直落後，射手布克承認半場休息時隊友皆強調要加強防守：「防守問題喺更衣室入面我哋都有傾到，依度有好多才華橫溢嘅球員，但防守上大家必須保持一致。」至於主教練普波維治則大讚球員落後時的心態：「當我哋落後15分個陣，球隊有很多人都係板著臉，相當認真，完全無諗住放棄。」