【港講J.LEAGUE】雪國球隊的香港球迷Jacky

香港人對J.LEAGUE的熱情，早在這個聯賽初始時已萌芽，傳統勁旅鹿島鹿角、橫濱水手在港固然不乏捧場客，千禧年後才冒起的大阪飛腳、廣島三箭、浦和紅鑽、川崎前鋒也各有擁躉。不過，香港人Jacky卻獨愛來自雪國的北海道札幌岡薩多，更曾為現場支持愛隊爭取聯賽盃而來了一次旋風式遊日。

港人熱愛J.LEAGUE，支持傳統勁旅或近代豪強都不難理解，至於Jacky追捧經歷過「四降四升」、加入J.LEAGUE以來角逐J2比J1更長時間的北海道札幌岡薩多，當然也有理由，而且故事更要由20年前說起。

「我在2001年首次踏足日本，遊覽札幌時特別抽時間去看看札幌巨蛋，雖然當時沒有機會進去參觀，但認為這個室內球場極具特色。」在當年啟用的札幌巨蛋，乃翌年日韓世界盃決賽周其中一個比賽場地，為足球與棒球兩用的球場，室內球場的設計亦確保球賽在冬天舉行不會受嚴寒、下雪影響，Jacky首次到日本旅遊，就已被這個場地吸引，亦愛上札幌這城市，身為足球迷的他自然留意當時在J1角逐的北海道札幌岡薩多。

那時候，互聯網才剛走入平民百姓家，寬頻網絡遠不及今天普及，不少人尚在使用電話線撥號上網，手機仍是2G年代，香港人要接觸J.LEAGUE的資訊，主要還是依靠日本足球雜誌，這也是Jacky的精神食糧，尤其是季前發售的觀戰手冊，球員資料、相片排列得整齊，他對球隊的認識也就是這樣逐步建立。

此後，Jacky一直留意北海道札幌岡薩多經歷起起跌跌，說到真正成為球隊支持者，契機還是該隊在2016年球季爭升班關鍵階段時萌生的念頭。「反正留意他們好一段時間，不如試試去主場觀看比賽。」在2013年至15年，北海道札幌岡薩多在J2排名僅在中游，但到16年就走勢強勁，8月中擊敗清水心跳之後，升班機會更是看俏，Jacky遂拍板購買煞科日的門票，準備人生首次於札幌巨蛋現場支持球隊。

雖然錯過了到練習場觀操的機會，但Jacky的首次J.LEAGUE現場體驗已足夠難忘，即使北海道札幌岡薩多與金澤薩維根合演了一場緊張但不精彩、互交白卷的賽事，球隊仍能稱霸J2，他在過程中也享受到觀戰的快樂。

「球迷們高聲歌唱，座位都放了顏色紙，賽前大家一起高舉砌出TIFO，完場後除了頒獎儀式，球隊職球員與梯隊成員還在草地上與大家一起觀看全季回顧影片，現場有3萬多名觀眾，氣氛令我印象深刻。」首次在札幌巨蛋觀戰的經驗，促使他決心要再到當地「朝聖」，而且要像日本球迷一樣，到練習場「探班」。

隨着互聯網普及，Jacky亦透過球會官網、YouTube得到更多球隊訓練資訊，與到球場觀賽不同的是，練習場是球迷可以近距離接觸球員的地方，球隊主力都倉賢、宮澤裕樹的親民態度，讓他喜出望外。

「記得首次到練習場，都倉賢是當天最後離開場地的球員，現場有不少記者等候做訪問，但他堅持先與球迷合照、簽名，非常照顧大家。」另一個Jacky口中的親民球員，就是宮澤裕樹：「簽名筆突然無法出顏色，當我還在想拿紙巾處理時，他已取走筆並在自己的手按壓好讓油彩溢出，這做法反映他是全無架子。」

不過，Jacky最難忘的觀賽經驗還是2019年「聯賽盃」決賽，賽事是在琦玉體育場舉行，他早在準決賽次回合後即計劃行程，擬定比賽當日凌晨飛赴日本，賽後當晚稍作休息、翌日清晨則回港，整個行程在36小時內完成，以瘋狂形容這次旅程的他收穫極豐。「辛苦都值得﹗當時的氣氛只有在現場才可以感受到。」他說。

由於賽事在琦玉舉行，所以入場支持北海道札幌岡薩多的球迷，不少是由北海道到關東工作、生活的「道產子」。「每個人都顯得好興奮。」他說，由於是與川崎前鋒爭冠，賽前沒有過高的期望：「畢竟對手實力較強，但開賽10分鐘就領先，就開始有所期待，大家全神貫注打氣希望球隊獲勝。」

身處北海道札幌岡薩多球迷區，Jacky全場站立唱歌打氣，川崎前鋒在比賽末段仍領先2比1，至補時出現了教他終身難忘的一幕。「補時的最後攻勢，深井一希接應角球頂入，我坐在球門45度角的位置，看著皮球在眼前彈地入網，短短的一瞬間就似慢動作進行，然後身邊的球迷一起進入亢奮狀態、拍手、互相擊掌，那種開心是難以用言辭形容的。」

法定時間內追平，加時雙方各入一球，最終3比3平手要互射12碼決勝，120分鐘無間斷打氣，只是球隊最終落敗，與冠軍擦身而過，Jacky與球迷們留守在場鼓勵球員：「總有一天要捧盃」成為他對球隊未來的盼望。