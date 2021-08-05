3跳滿分　14歲全紅嬋奪女子10米高台金牌

中國再顯「跳水王國」威力，在東京奧運女子10米高台跳水，包辦金、銀牌，其中14歲新星全紅嬋表現神勇，在5跳之中有3跳取得96分滿分，以總分466.20分，力壓隊友陳芋汐，奪得金牌。

中國隊之前已連續3屆奧運奪得女子10米高台跳水金牌，今屆兩位中國選手陳芋汐、全紅嬋實力都非常強橫，其中陳芋汐是2019世錦賽冠軍，並在日前女子雙人10米高台跳水，與拍檔張家齊獲得金牌。至於年僅14歲的全紅嬋在國內選拔賽脫穎而出，成為中國代表。

全紅嬋及陳芋汐在決賽第1跳都做出向前翻騰三周半屈體，結果同樣獲得82.50分。去到第2跳，兩人做出向內翻騰三周半抱膝，全紅嬋表現完美，獲得96分滿分。

全紅嬋在第3跳做出向後翻騰三周半抱膝，亦有近幾完美的95.70分。

比賽到第4跳，全紅嬋選擇臂立向後翻騰兩周半轉體一周半，幾乎沒有水花，又獲得96分滿分。

最後第5跳，全紅嬋與陳芋汐都是做出向後翻騰兩周半轉體一周半屈體，全紅嬋第3次獲得滿分，以總分466.20分奪得金牌，陳芋汐以425.40分獲得銀牌，澳洲選手伍麗群以371.40分獲得銅牌。