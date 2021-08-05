沈金康：競輪賽千變萬化　李慧詩已盡力

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）今日（5日）在東京奧運競輪賽準決賽「坐box」，未能踩進獎牌賽，以第8名完成賽事。遺憾，是固然的，但正如總教練沈金康說，「這就是競輪賽」：「競輪賽千變萬化，不是運動員能控制的，她盡了力，已非常不容易。」

今屆奧運，李慧詩一直以爭先賽和競輪賽「雙獎牌」為目標，但比起爭先賽，競輪賽充滿變數。「有的會摔倒，有的會被包圍，有的會突圍⋯⋯」沈金康說。在半準決賽，荷蘭的雲列臣和英國的瑪真特便不幸相撞，當時Sarah避過「炒車」，以首名衝線，來到準決賽，卻欠缺一點運氣：「她在激烈的競爭，及不斷變化的環境中，被包圍了，位置不利發力，很可惜。」

沈金康續指，比賽失利，不是Sarah能力問題：「你看見，上屆世錦賽獎牌得主（軒治及李慧珍）都未能進入決賽。這就是競輪賽的魅力，對每個運動員來說，機會都是均等的。」那麼，該怎樣評價Sarah的表現？他表示：「好與不好，不是由最後成績決定，而是精神。例如初賽，她雖然無法直接出線，卻在復活賽收復失地，半準決賽，也非常努力擠到有利位置。」

Sarah明日將轉戰爭先賽，沈金康並未擔心這場失利，會影響其爭牌信心：「我相信她會比好爭先賽。」被問到資格賽（200米計時賽）的策略，他指：「我們會爭取較前的名次，好在初段對一些較弱的對手。很難預測計時賽時間，但這個場地時間普遍較快。」