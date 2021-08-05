【獎牌背後】劉慕裳外表嬌滴滴　為空手道捨棄鋼琴及芭蕾舞

受哥哥劉知名練習的薫陶，劉慕裳（Grace）因為「型」一字而開始接觸空手道，鋼琴、芭蕾舞等課外活動都拋諸腦後，11歲正式受訓，起初先練習對打（搏擊），亦曾因此令面部受傷，不過因為不想母親為她擔心，所以轉練套拳「形」。

Grace身高只有1米52，加上甜美樣子，予人嬌滴滴的感覺，但每次穿起道袍即氣勢洶洶，更是首個在國際賽擊敗日本空手道「女王」清水希容的運動員，中止後者87連勝的驕人紀錄。

在2017年的世界一級空手道A級系列賽奧地利站準決賽，Grace與清水希容硬碰，Grace則使出套拳「北谷屋良公相君」（Chatanyar Kushanku），而該場比賽的5名裁判一致判劉慕裳勝。2018年初，她再在世界一級空手道A級系列賽和清水希容碰頭，二人當時使出同一套拳，Grace終以3：2再次擊敗清水，更在2018年世錦賽贏得銅牌，為香港首名空手道運動員達到此成就。

「沒有人是不可擊敗。」Grace是這樣說，即使擊敗清水希容這個強敵，她平靜得和輕取一般選手無異。空手道在東京奧運首次被納入為比賽項目，而下屆巴黎奧運已確定被剔出，一生人只得一次的奧運會，奧運排名第4的Grace更特地練習新套拳，為衝擊獎牌做足準備，要擊敗的就只有自己。