李靜化身金句王　成就乒壇輝煌一頁

香港女乒贏得一面寶貴的奧運銅牌，球員打得落力之餘，教練的變陣部署都是贏波的關鍵，現任港女隊教練李靜賽後再有金句，笑言「奇兵出奇迹」以新佈陣放膽一搏。

17年前於04年雅典奧運會，李靜夥拍高禮澤為港贏得乒乓男雙銀牌寫下歷史，今日李靜以教練的身份領港女乒贏得一面團體銅牌，成為以運動員及教練身份奪奧運獎牌的香港第一人。

在整個比賽都激情滿瀉的李靜，不時振臂高呼甩脫口罩，在賽後大爆金句，已成為乒隊的另一個焦點，更引起網上熱論。他賽後笑言「奇兵出奇蹟」，他指今仗變陣屬「兵行險着」及反對方心理成功，「奇兵當然要搏一搏，對不對?變陣不是穩贏，但『波係圓嘅』，大力出奇迹。」

李靜今屆賽事變身金句王，「波就是一場場打，飯就一啖啖食」、「女仔有時係咁，見到幸福要夠膽攞先得」...，而在女乒團體16強時，他指導杜凱琹時更肉緊爆粗「X你企喺中間啦，企中間佢發你長你咪反手拉佢囉」被直播鏡頭捕捉成一時熱話，令球迷支持乒隊之餘，睇得更過癮，港隊奪得銅牌後這位幕後功臣被問到最想多謝那個人再爆金句：「最緊要多謝嘅係我自己，因為我付出更加多」。