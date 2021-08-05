首征奧運摘銅　劉慕裳：獎牌意義重大

港隊女將劉慕裳Grace於東京奧運為港隊再奪一銅！劉慕裳於周五（6日）空手道個人形賽事，於分組賽成功出線，順利殺入排名賽，可惜面對西班牙39歲世界「一姐」珊齊絲，只能屈居小組第2名，轉戰銅牌戰。最終劉慕裳於銅牌戰以26.94分成功擊敗土耳其選手保薩，成功於這項今屆奧運新增項目中奪得銅牌，賽後Grace相當開心及激動，她直言這面獎牌對自己意義重大，希望11月的世錦賽可以再爭獎牌。

空手道為今屆東奧新增項目，惟下屆奧運隨即取消，首次同時亦很大機會屬最後一次征戰奧運的Grace，賽後指自己完場後特別激動及開心，因為這面銅牌的意義相當重大：「塊牌超級重要！奧運會係運動員最高、最大舞台，參加到已經好了不起，其實啲對手都對過，大概知佢哋嘅水平，我覺得今次唔係睇同邊個對手打，而係奧運依個賽事、日本依個地方同銅牌依面獎牌所以有意義。」除此之外她又感謝家人及全港市民的一直支持，很開心能透過自己讓大家第一次觀看空手道個人形比賽。

由上午的分組賽去到晚上銅牌戰，Grace坦言自己賽前略有倦意：「其實晏晝返到去好攰，尤其係對腳，所以頭先臨出場前我都同自己講無論有幾咁攰，都要揸乾埋最後能量，因為銅牌戰一係有牌一係無牌 我唔可以畀自己後悔！」回想起今日賽事，Grace承認因未適應緊地面質感，導致第一場表現麻麻，幸好第二場開始慢慢掌握，並習慣比賽環境和模式，最終愈打愈好。

「啱啱開始參加空手道其實知道無奧運，大概幾年前先知道今年會有，個時都覺得自己未必有機會，但都會盡力去試，咁到今日可以攞到牌，感覺好特別！」Grace希望以自己奪得銅牌一事，勉勵大家要相信及好好裝備自己，因為機會隨時到來，需要有兩手準備才可以發揮到最好。奧運剛剛完結，惟Grace已放眼下個比賽，目標11月的世錦賽可以再爭獎牌。