女足冠軍戰延後　美國挫澳洲奪銅

今屆奧運女足決賽瑞典女足對加拿大女足，原定於周五（6日）早上10時開波，由於日本近期氣溫保持在攝氏30度左右，雙方認為原定開波時間天氣都會好熱，基於健康理由，向大會提出更改時間，最終決定改於周五（6日）晚8時開波，球迷要留意喇。

至於周四（5日）奧運女足季軍戰，「世界一姐」美國憑娜賓露與萊德各自梅開二度，以4比3擊敗澳洲女足勇奪銅牌，澳洲今屆殺入4強已是於奧運的最佳成績，皆大歡喜。

始終爭銅牌的壓力不大，兩軍沒有心理包袱之下踢得很開放，一開波即鬥攻，僅8分鐘美國老將娜賓露於左路開角球，她巧妙地直接將個波彎入遠柱破網，火速打開紀錄。不過澳洲於9分鐘後，由姬蓮科特直線予薩蔓莎居莉入楔扳平，亦是這名射手今屆奧運第6個入波。澳洲追和不久竟然自己犯錯，後衞琪莉解圍不遠變「助攻」，被娜賓露凌空抽射靚波，個人梅開二度，令美國再度領先，完半場前賀蘭連過幾關，妙傳箭頭萊德窄位射成3比1。

得勢不饒人的美國，易邊後繼續搶攻，51分鐘萊德整多粒。澳洲雖然遙遙落後，但並未有輕言放棄，3分鐘後姬蓮科特先扳回一城，完場前她再交出助攻，由基麗妮遠射得手，可惜為時已晚，最終美國險勝4比3，這支賽前奪金大熱雖然倒灶，但首奪銅牌算是獲得安慰獎。