最性感女跑手變「花樽」　被寸似去選美

德國田徑女選手舒米芝被譽為當今「最性感運動員」，但原來睇得、唔跑得，佢身為德國4X400米混合接力隊成員，但並冇份上陣，終日在社交網發片刷存在感，被網民寸是去東京「選美」多過比賽。

舒米芝憑甜美面孔及火辣身材，成為體壇網絡紅人，她的社交網Instagram有近240萬追隨者，當全世界都等待她在田徑場上表演的時候，舒米芝卻未有亮相，德國隊參加的4X400米混合接力賽已結束，但這位田徑女神卻不見蹤影。

最常見舒米芝的地方只有社交網，她頻密發放在東京訓練及生活片段，讓「粉絲」們看到她最新動態。不過，網民並不賣帳，指舒米芝只為「呃Like」，有人留言說：「你到底在做什麼？你的短片有很多姿勢，但只限於螢幕，其他地方不見蹤影。」

另有網民寸舒米芝似去東京選美：「你不就是那位坐在看台上，沒有參加比賽的奧運選手嗎？選美不是奧運項目，看看你整天都停留在社交網上。」

不過，舒米芝並沒有反擊網民的冷嘲熱諷，只是澄清自己有進行訓練：「我大約用30%時間訓練力量，大多數情況下，亦有爆發力及功能性訓練，每星期有7至8次訓練，每次訓練2至3小時。」