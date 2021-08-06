【話你知今日焦點】李慧詩再鬥爭先賽　競步一姐程小雅登場

2021年08月06日 00:05
  • 東網電視
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    東奧Day15 (6/8) 將決出25面金牌，「田徑金礦」將誕生8面金牌，其中香港競步一姐程小雅將列陣女子20公里競步賽，挑戰世界高手，比賽安排在札幌舉行，同日還有男子50公里競步賽，一眾「神行太保」力爭獎牌，喜歡競步的朋友萬勿錯過。另外，中國男子乒團再向獎牌進發，馬龍、樊振東及許昕組成的黃金陣容，晚上6:30pm迎戰德國，後者有波爾壓陣，兩雄爭奪乒壇一哥霸主位，激鬥一觸即發！
    不得不提的是「牛下女車神」李慧詩，她雖然失意於競輪賽，但正如教練沈金康所言，愛徒沒有失掉信心，今日將重整鼓旗出戰爭先賽，這位34歲好手曾在爭先賽取得連續20個月連勝紀錄，只要發揮水準，大有機會衝擊三甲，香港的粉絲一齊為「女車神」加油！相信好戲在後頭！
    Day15將決出金牌項目
    足球女子決賽
    田徑男子5000米
    田徑男子50公里競步
    田徑男子4x100米接力
    田徑女子400米
    田徑女子1500米
    田徑女子標槍
    田徑女子20公里競步
    田徑女子4x100米接力
    沙灘排球女子
    拳擊男子輕量級57-63公斤級
    拳擊男子重量級81-91公斤級
    拳擊女子中量級69-75公斤級
    場地單車男子爭先賽
    場地單車女子麥迪遜賽
    空手道男子個人形
    空手道女子組手61公斤級
    空手道男子組手75公斤級
    現代五項女子個人賽
    女子曲棍球
    乒乓球男子團體
    運動攀登女子全能
    摔跤女子自由式53公斤級
    摔跤男子自由式74公斤級
    摔跤男子自由式125公斤級
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