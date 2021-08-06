【話你知今日焦點】李慧詩再鬥爭先賽　競步一姐程小雅登場

東奧Day15 (6/8) 將決出25面金牌，「田徑金礦」將誕生8面金牌，其中香港競步一姐程小雅將列陣女子20公里競步賽，挑戰世界高手，比賽安排在札幌舉行，同日還有男子50公里競步賽，一眾「神行太保」力爭獎牌，喜歡競步的朋友萬勿錯過。另外，中國男子乒團再向獎牌進發，馬龍、樊振東及許昕組成的黃金陣容，晚上6:30pm迎戰德國，後者有波爾壓陣，兩雄爭奪乒壇一哥霸主位，激鬥一觸即發！

不得不提的是「牛下女車神」李慧詩，她雖然失意於競輪賽，但正如教練沈金康所言，愛徒沒有失掉信心，今日將重整鼓旗出戰爭先賽，這位34歲好手曾在爭先賽取得連續20個月連勝紀錄，只要發揮水準，大有機會衝擊三甲，香港的粉絲一齊為「女車神」加油！相信好戲在後頭！

Day15將決出金牌項目

足球女子決賽

田徑男子5000米

田徑男子50公里競步

田徑男子4x100米接力

田徑女子400米

田徑女子1500米

田徑女子標槍

田徑女子20公里競步

田徑女子4x100米接力

沙灘排球女子

拳擊男子輕量級57-63公斤級

拳擊男子重量級81-91公斤級

拳擊女子中量級69-75公斤級

場地單車男子爭先賽

場地單車女子麥迪遜賽

空手道男子個人形

空手道女子組手61公斤級

空手道男子組手75公斤級

現代五項女子個人賽

女子曲棍球

乒乓球男子團體

運動攀登女子全能

摔跤女子自由式53公斤級

摔跤男子自由式74公斤級

摔跤男子自由式125公斤級

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拉闊東奧—電視台直播時間表

無綫電視翡翠台

9:30am◢2020東京奧運（第一戰線）

1:45pm◢2020東京奧運（午間直擊）

8:00pm◢2020東京奧運（黃金戰報）

11:55pm◢2020東京奧運（深夜精華）

NowTV

8:50am◢607◢沙灘排球（女子銅牌戰及決賽）

9:15am◢606◢藝術體操（女子個人全能）

9:50am◢605◢足球（女子決賽）

11:50am◢604◢排球（女子準決賽）

12:25pm◢607◢拳擊（男女子準決賽及決賽）

3:20pm◢604◢田徑（女子20公里競步）

3:55pm◢607◢空手道（男女子淘汰賽、準決賽及決賽）

6:40pm◢604◢田徑

ViuTV

9:00am◢96◢東奧2020（早晨直擊）

12:00pm◢96◢東奧2020（午間直擊）

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6:15pm◢96◢東奧2020（晚間直擊）

6:30pm◢99◢奧運有得揀

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