震撼彈！巴塞宣布美斯不會留隊

西甲豪門巴塞隆拿，於西班牙當地周四（5日）透過官網及社交平台宣布，因為財政及聯賽規例等限制，冇辦法同美斯簽下一紙新合約，意味呢位阿根廷球星超過20年嘅巴塞生涯，將會告一段落。

巴塞於聲明中，提到球會同美斯雙方都願意簽下新合約，並已就此達成協議，但礙於財政困難同西甲聯賽嘅規限，最終未能事成，形容雙方對此都感到十分遺憾，同時宣布美斯來季將唔會為呢支西甲勁旅效力。

現年34歲嘅美斯，16歲喺巴塞出道，並一直效力呢支西甲豪門至今。過去多年嘅巴塞生涯中，美斯帶領球隊贏盡各大獎項，包括10次稱霸西甲，4次贏得歐聯同7次喺西盃封王，而美斯亦多次贏得金球獎等個人殊榮。

現時已成為「自由身」球員嘅美斯，來季去向勢必成為焦點。現時能支持高昂薪金嘅球會唔多，英超嘅曼城、車路士，法甲嘅巴黎聖日耳門都有可能係佢下任東家。曼城有哥迪拿奧同佢故劍重逢，PSG則有小師弟尼馬傍住，如果加盟意甲祖雲達斯，就可以同C朗拍住做「球王組合」，夠晒爆。