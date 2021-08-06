下一站巴黎？PSG即時同美斯展開斟介！

美斯周五(6日)正式離開巴塞隆拿，呢位阿根廷球王嘅去向亦成為球迷焦點，據多間法國同歐洲權威媒體報道，巴黎聖日耳門(PSG)已經第1時間同美斯展開斟介。環顧現今球壇，有財才同實力「養起」美斯嘅球隊一隻手都數得晒，博彩公司亦將PSG列為美斯下一間球會頂頭大熱，有望打造「美斯-麥巴比-尼馬」嘅夢幻鋒線。

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隨住巴塞隆拿發表聲明，法國媒體《RMC》同意大利《天空體肯》都爆料，PSG已第一時間同美斯接洽，英國《The Athletic》更指PSG教練普捷天奴親自打電話畀美斯交涉，雖然美斯對於未能留喺巴塞隆拿極度錯愕，但PSG早喺幾個月前已經同美斯有過初步接觸，有望喺今次談判加速完成斟介。

原本曼城係另一支對美斯虎視眈眈嘅球會，不過佢哋目前頭號目標係熱刺嘅哈利卡尼，令PSG可以佔到先機，博彩公司Betfair開出美斯「下一站」盤口，巴黎聖日耳門就以1.9倍成為大熱(見表)。美斯上年曾經宣布想離開巴塞隆拿，但隨住新會長拉波塔上場，美斯已改變主意決定留低，估唔到最後因為球會財政困難，最終都係分手收場。

美斯下一站賠率

巴黎聖日耳門(法甲)●1.9倍

曼城(英超)●3.1倍

留低巴塞隆拿●4.3倍

任何美職球會●12倍

國際米蘭(意甲)●13倍

曼聯(英超)●19倍

紐維爾舊生(阿甲)●21倍