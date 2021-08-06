【官宣】基亞利殊1億鎊投曼城　破英超紀錄

英超冠軍曼城周五(6日)官方宣布，球會動用破英超轉會費紀錄嘅1億鎊，由阿士東維拉收購英格蘭國腳中場基亞利殊，呢位25歲中場同曼城簽約6年，周薪為20萬鎊，並且會着上10號波衫，成為英超史上首個1億鎊身價球星。

曼城官方宣布轉會完成後，基亞利殊興奮表示：「能夠加盟曼城我真係非常開心，曼城係英超最佳球隊，而且有個被視為世界最佳嘅領隊(哥迪奧拿)，過去10年曼城一直贏取重要錦標，哥迪奧拿帶領球隊踢出歐洲最刺激嘅足球，今次轉會係夢想成真。」

基亞利殊成為英超第1個轉會費達1億鎊球員，打破曼聯喺2016年用8,900萬鎊簽保羅普巴嘅紀錄。據報曼城仍然希望簽入熱刺前鋒哈利卡尼，但如果要實現呢宗轉會，幾乎肯定要再打破1億鎊呢個轉會費紀錄。

【英超歷來最貴轉會】

1●基亞利殊●阿士東維拉→曼城●1億鎊

2●保羅普巴●祖雲達斯→曼聯●8,900萬鎊

3●哈利馬古尼●李斯特城→曼聯●8,500萬鎊

4●盧卡古●愛華頓→曼聯●7,500萬鎊

4●華基爾雲迪積克●修咸頓→利物浦●7,500萬鎊

6●查頓辛祖●多蒙特→曼聯●7,300萬鎊

7●尼高拉比比●里爾→阿仙奴●7,200萬鎊

8●阿列沙巴拿加●畢爾包→車路士●7,160萬鎊

9●夏維斯●利華古遜→車路士●7,000萬鎊

10●魯賓戴亞斯●賓菲加→曼城●6,450萬鎊