MotoGP傳奇季尾告別　羅斯：明年人生作改變 　

MotoGP意大利傳奇車手羅斯（Valentino Rossi），周四在奧地利紅牛環賽道宣布，2021年賽季尾退役，結束長達25年的賽車生涯，這位42歲的9屆世界總冠軍坦言不捨：「明年，我要人生要作出改變。」

有「小飛俠」及「猴王」之稱羅斯出生於意大利東部的小鎮Urbino，是前MotoGP車手Graziano Rossi之子，雖然其實車生涯是從卡丁車起步，曾考慮過向F1發展，但他始終最鍾愛做「鐡騎士」，「46號」更加已成為他的代號。

25年的MotoGP生涯，共贏過115場賽事，9次奪得總冠軍殊榮，寫下歷史，他是當今唯一贏盡125cc、250cc、500cc及MotoGP世界冠軍的車手，他在奧地利向傳媒宣布告別車壇時:「我決定今季結束後退休，遺憾地這是我作為MotoGP車手的最後半個賽季。」

「這是悲傷的時刻，因為很難說出口，明年我不再在賽車場比賽，我已經跑了差不多30年！明年，我的生活將改變，但這是非常好，我會好好地享受，在這個漫長歲月裡，的確有很多難忘時刻。」羅斯於1996年首次亮相125cc比賽，並在第二年成為冠軍，到1998年進入250cc賽事，並在1999年奪冠，至2000年加盟本田晉升500cc組別，01年便協助車隊奪總冠軍及個人贏得11個分站；隨後轉戰MotoGP更大爆發，於01至05年連贏總冠軍，繼而在08及09再奪兩屆，生涯7次捧走MotoGP總冠軍榮譽。

回看整個賽車生涯，羅斯坦言有三屆錦標是最難忘:「我最難忘的賽季是2001、2004以及2008，我本想過爭取第10個總冠軍，但現在我生涯的這個成績，已經無憾。」