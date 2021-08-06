法甲今晚開鑼！博摩納哥打響頭炮

新一季法甲周六凌晨開鑼，揭幕戰由摩納哥主場對南特，摩納哥上季由前拜仁慕尼黑主帥尼高高華執教之下，大踢悅目進攻足球，最終獲得第3名，今季表現令人期待。摩納哥向來恰慣南特，可望大勝攞頭威，一於撐讓球主勝。（Now 639及714、有線655及615台周六凌晨3時直播）

摩納哥曾經係法甲「少林寺」，培育出亨利、基利安麥巴比等球星，其中2016/17年球季更加奪得法甲冠軍。雖然之後「星散」，導致成績急速下滑，但上季由尼高高華接手領軍後，球隊全面復甦，戰績回升，一對前鋒組合賓耶達、禾蘭上季聯賽合共轟入36球，係球隊入球保證，中場亦有名將法比加斯指揮大局，人腳喺法甲可說數一數二。

摩納哥球員亦已經操起狀態，周中喺歐聯第3圈外圍賽首回合作客以2比0擊敗布拉格斯巴達，禾蘭又射入1球，何況今場有地利優勢，勝算更加高。

至於南特上季法甲排尾3，僅靠勝出附加賽，勉強保住法甲席位。球會財力有限，今夏缺乏資金增兵，只能靠上季班底比賽，預料成績難以改善。南特近6次交手輸晒，今場相信無力抵擋摩納哥強攻，很大機會大敗收場。

直播表

周五6:00pm 日職 大阪飛腳 Vs 橫濱水手

有線603台

周五8:00pm 女奧足 瑞典女足 Vs 加拿大女足

Now 605

周六2:45am 德國盃 1860慕尼黑 Vs 達斯泰特

有線603台

周六3:00am 法甲 摩納哥 Vs 南特

Now 639、714、有線655、615台