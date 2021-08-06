擔任閉幕禮持旗手　劉慕裳：幸運再加上幸運

東京奧運已踏入尾聲，港協暨奧委會會長霍震霆、香港代表團團長貝鈞奇，連同港隊空手道及乒乓球代表隊周五（6日）出席記者會，除總結今屆奧運港隊表現，貝鈞奇更正式公布女子空手道個人形銅牌得主劉慕裳，將會擔任港隊閉幕禮持旗手，Grace在會上表示：「幸運再加上幸運。」

劉慕裳Grace剛為香港於空手道個人形賽事成功勇奪銅牌，對於自己獲選為閉幕禮持旗手：「好開心、好榮幸，多謝奧委會畀依個機會我，等我可以係人生唯一一屆奧運去體驗擔任持旗手，同出席閉幕禮。」她又透露自己昨晚回覆大家的祝賀訊息直至凌晨3時，睡覺時亦將獎牌放在枕頭旁邊，感謝大家的愛戴及支持。

「幸運再加上幸運，依次旅程真係好難以置信，好多禮物收，又有得打奧運，又有牌攞，仲可以做持旗手。」Grace坦言過去2年相當特別，由疫情沒有比賽，到之後曾經失去比賽感覺，直到現時的成功，整件事「好amazing」。她笑言回港後要好好減肥，隔離完成後則最想與家人及婆婆見面，還要和師傅、朋友聚舊吃飯，始終奧運前因為防疫問題，自己留在體院一段很長時間。

香港女乒剛於團體賽獲得銅牌，港隊乒乓球隊總教練陳江華亦對成績感滿意：「今次帶畀我哋好多驚喜，賽前的確係帶住拎牌期望，但其實拎唔拎到好睇運氣同其他因素，琴日場波可以話係我執教20年嚟，令我最興奮同滿意嘅一場，打得咁好贏波絕對係實至名歸。」