李慧詩贏立陶宛老將晉級爭先賽16強

【記者許思彤伊豆直擊】東京奧運競輪賽失利後，「牛下女車神」李慧詩周五（6日）收拾心情，與隊友李海恩（Jessica）轉戰一連3日在伊豆單車館舉行的爭先賽。曾造出20個月連勝紀錄的她在資格賽（200米計時賽），造出10秒538，成為17位刷新奧運紀錄的車手之一，總成績排第9名晉級。她其後於24強淘汰賽擊敗立陶宛車手古柏卡迪（Simona Krupeckaite）晉級16強，而隊友李海恩資格賽以第28名完成，無緣晉級。

女子爭先賽資格賽（200米計時賽）共有29名參賽者，時間最快的24名車手將會晉級24人的1／32決賽，按排名進行1對1比賽。李慧詩排在尾2登場，造出破奧運紀錄的10秒538，但比其2019年布里斯班世界盃創下的10秒387亞洲紀錄慢0.151秒，排第9名晉級。而隊友李海恩排第14位登場，造出11秒232 ，排第28名無緣晉級。值得一提的是，今場資格賽已有多達17人打破英國車手莉碧嘉占士（Rebecca James）里約奧運造出的奧運紀錄（10秒721），德國的費特列治（Sophie Friedrich）更將紀錄大幅推前至10秒310，排首名晉級。

李慧詩在24強迎來立陶宛38歲老將古柏卡迪（Simona Krupeckaite），二人曾於2017年在香港單車館舉行的世錦賽銅牌戰碰頭，當時Sarah以2：0取勝。資格賽時間比Sarah慢的古柏卡迪於第2圈就突擊越過Sarah，但「女車神」在最後彎位成功追過對手反勝，率先晉級1/16決賽，負方將會轉戰復活賽，爭奪最後4個席位。

第3度征戰奧運的李慧詩在倫敦奧運爭先賽得第10，里約奧運負傷情況下得第6。近年這位港產「女車神」迎來生涯巔峰，於2018年6月至2020年2月期間贏得8站世界盃冠軍，寫下20個月連勝紀錄，其中2019年在波蘭普魯斯科夫世錦賽包辦爭先賽及競輪賽冠軍，一口氣收穫兩件彩虹戰衣。昨日她在東京奧運競輪賽以第8名完成，無緣獎牌，不過總教練沈金康指，競輪賽失利不影響Sarah爭先賽衝獎牌的信心。