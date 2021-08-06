美斯成權鬥犧牲者　巴塞皇馬向西甲宣戰

巴塞隆拿周五(6日)宣布因為西甲實施財政限制，令美斯不得不提前結束西甲生涯，全球巴塞粉絲為之心痛，不過據西班牙媒體分析，美斯好可能係西甲權力鬥爭嘅犧牲品。巴塞隆拿同皇家馬德里近日先開發出聲明，反對西甲同CVC私募基金嘅27億歐元注資計劃，隨時令西甲賽會見財化水，令人懷疑美斯都係雙方角力嘅棋子。

西甲日前宣布同CVC私募基金達成協議，CVC將會注資27億歐元，換取西甲聯賽會10%股份，不過據報當中仲有「魔鬼細節」，包括西甲、西乙球會未來50年嘅視像權收入，有10.95%都會歸CVC所有，喺西甲宣布達成協議後，皇家馬德里同巴塞隆拿都先後發出聲明反對，並拒絕簽署呢份合約。

呢件事有相當巧妙嘅利益關係，根據西甲同CVC嘅協議，27億歐元注資入面9成資金，會即刻發配畀西甲同西乙各支球隊，所以85%球會都表示同意，據報巴塞隆拿嘅薪酬上限亦可即刻提升4,000萬歐元，為美斯續約大開方便之門。不過巴塞同皇馬仍未放棄歐超聯計劃，如果今次向西甲賽會屈服，唔單止未來50年收益會被瓜分，亦意味歐超聯翻生機會極低，佢哋自然唔會答應。呢次權力鬥爭，美斯就慘成悲情男主角。