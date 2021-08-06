陳芷澄做出3日來最佳成績　收穫4小鳥1老鷹

東京奧運女子高爾夫球賽個人賽第3日賽事，周五（6日）續在霞關鄉村俱樂部進行，港隊獨苗陳芷澄（Tiffany）打出低標準2桿的69桿，是她在三個比賽日中最好的成績，三日總計超標準7桿的成績，總排名上升7位，與印度、哥倫比亞及秘魯的選手暫時並列第51位。

第二次征戰奧運的陳芷澄首兩天發揮平平，總成績以超標準9桿的151桿續排名58。第三輪的比賽Tiffany的表現比前兩日穩定，有4個洞打出低標準1杆的小鳥，並在1個洞打出低標準2桿的老鷹，總排名上升至第51位，但仍落後暫列首位的美國選手歌達(Nelly Korda) 22桿。

Tiffany接受訪問時，指自己的好表現歸功於在比賽前改變了球桿的角度：「我在洛杉磯打得很好，當我在轉了另一套裝備後，我的表現隨即下滑，所以我知道自己要做些改變才可令自己有更好的表現，很慶幸我在比賽前做了改變，而結果亦真的如我所願地變好。」

陳芷澄將在明天早上7時59分出戰最後一輪比賽，爭取以更佳排名完成賽事，Tiffany上屆奧運以業餘選手身分參賽，並以第37位完賽。