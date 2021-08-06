乒乓「撈飯」！今晚必看　中德大戰爭男團寶座　　　

中國男乒爭取「4連霸」還看今天！東京奧運男子乒乓球團體金牌賽今晚6時30分壓軸上演，擁有馬龍、樊振東及許昕黃金組合的中國，將迎戰由「波叔」波爾與奧切洛夫為首，配合范茲斯卡的德國。論牌面、往績及狀態，中國三虎可謂「贏晒」，迄今已在單打及混雙進帳1金2銀，晉級路上中國更未失一場橫掃對手，然而馬龍未有輕敵，他坦言「已有打足5場的準備」，且看「中德之戰」誰能笑到最後！

自2008年北京奧運開設男子團體項目後，中國已連續三屆壟斷了這面團體金牌，當年馬琳、王勵勤及王皓「鐵三角」於決賽所擊敗的，正是擁有波爾及奧切洛夫的德國。想不到時隔13年，當「鐵三角」已紛紛退下火線，但「波叔」依然屹立，而現年32歲的奧切洛夫的技術亦進化得更爐火純青。

40歲的德國乒壇Icon波爾老而彌堅，4強戰險勝日本一役，「波叔」十分拚命，為救球不但仆倒在地上，更險撞廣告板。頑強背後，或多或少與他「含恨多年」有關，皆因過往3屆奧運團體賽，他為德國爭得一銀兩銅，偏偏與冠軍無緣，為了爭取一面難得的奧運金牌，今晚「波叔」定必出盡200%努力。

馬龍樊振東許昕弗爆

但比較兩隊的晉級路途，卻是一難一易；德國晉級路頗為崎嶇，16強以3比0淘汰葡萄牙，隨後8強對中華台北要打足5場才險勝3比2，而4強對日本同樣要激鬥至決勝場，才由奧切洛夫擊敗丹羽孝希奠勝。至於中國淘汰埃及、法國及南韓，全數以3比0未失一場的強勢贏波，以狀態而言，中國明顯已勝一籌。

再者，「隻手遮天」的馬龍已贏得單打金牌，成功衞冕；樊振東亦挾單打銀牌的威勢，至於許昕早前與劉詩雯奪混雙銀牌，整體戰力比暫時只憑奧切洛夫掏得一塊單打銅牌的德國優勝。除非德國今晚有超水準發揮，否則外界普遍認為，這塊金牌更大機會成為中國的囊中物。