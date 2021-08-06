一文睇晒！美斯21年巴塞生涯創10項隊史紀錄

美斯2000年12月14日加入巴塞青年軍，2004年2月4日同巴塞隆拿簽下第1份職業合約，到依家黯然離開，經歷近21年歲月，成為球隊標誌性人物，創出巴塞史上10大主要紀錄，依家就帶大家逐一回顧。

美斯2003年11月16日首次為巴塞一隊上陣踢熱身賽對波圖，到咗2004年10月16日，佢以17歲零22日首次為球隊喺正式賽事披甲，後備上陣對愛斯賓奴。

呢位34歲阿根廷球王為巴塞一隊喺正式賽事上陣778場，射入672球及305次助攻，協助球隊捧10次西甲、4次歐聯、7次西班牙盃、7次西超盃、3次世冠盃、3次歐超盃冠軍，自己亦6次獲得金球獎，可謂前無古人。

美斯保持嘅巴塞隊史10大紀錄

1.正式賽事最多上陣：778場

2.正式賽事最多入球：672球

3.西甲最多上陣：520場

4.單季西甲最多入球：50球

5.正式賽事最年輕入100球：22歲

6.正式賽事最年輕入200球：24歲

7.單年最多項賽事入球：6項(與柏度洛迪古斯並列)

8.歐聯改制後單屆最多入球：14球

9.歐聯最多入球：120球

10.單場歐聯最多入球：5球