爭先賽資格賽出局　李海恩完成奧運：一切都值得

【記者許思彤伊豆直擊】為了五環夢，她暫別家人、未婚夫Pete和愛犬Ben，從蘇格蘭來港；她動了3次手術，體內有釘，有金屬，還有一雙「地圖」似的、傷痕累累的腳。然後，她今日（6日）在爭先賽資格賽出局，結束東京奧運旅程⋯⋯有人問，值得嗎？李海恩（Jessica）泛起淚光：「當你擁有一個目標，你不會細想需要放棄什麼。一切都值得，我很感激一路堅持的自己。」

香港單車代表李海恩，日前在競輪賽首圈失利，再在復活賽出局，今日轉戰爭先賽200米計時賽，也僅排第28名，無緣以前24名的姿態晉級，奧運旅程告一段落。

「結果是預期之內，時間（11秒232）跟最近訓練差不多。」Jessica說。預期歸預期，她還是難掩失望：「失望的是，今日出線時間（11秒031）對去年的我來說，不是難事，但不知道為什麼，今季就是做不到。」做不到「PB（個人最佳）」，做不到「晉級」，但有一件事，她做到了：「很多運動員渴望奧運舞台，我來了，已很幸運、圓滿、感恩。」

昨日香港乒乓球女團摘下銅牌後，教練李靜說：「最重要是多謝自己，因為我付出更多。」這句話，套用到Jessica身上同樣適合。她曾在2019年世錦賽「炒車」，抬起單車堅持走到終點；同年在捷克賽發生意外，手指肌腱斷裂；再在全國賽與上海車手相撞，用了11顆釘和金屬板固定鎖骨。她笑笑說：「我花的不是心血，是真血。」但笑容背後，是無盡掙扎：「我問過自己很多次，我還能繼續嗎？會不會『甩手甩腳』捱不到奧運？但我很感激一路堅持的自己。」

堅持的動力，很簡單：「因為我真的很喜歡這項運動。」當然還有家人和未婚夫的支持。「我每晚回家，望著鏡子裏的傷痕，都會回想受過的傷。他（Pete）也一樣，每次見我，都很擔心。因為單車是危險的，你幸運一次，幸運兩次，但第三次，還能完整無缺回來嗎？」若要透過鏡頭，給Pete一句話，她說是：「我終於完整無缺回來，你暫時不用擔心我安全了。」

完成奧運後，Jessica將參加9月舉行的全運，然後，便是一再延遲的婚禮，久違的休息。那麼明年亞運呢？「這麼快亞運，真的很吸引。我還想繼續燃燒這團火，但要和未婚夫商量一下。」