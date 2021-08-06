跳水小天后家境清貧　全紅嬋：想賺錢醫媽媽

年僅14歲的中國跳水「小天后」全紅嬋，以5跳獲3個滿分的強勢完美奪得女子單人10米台金牌，成為中國跳水夢之隊的第6人，這位廣東小妹賽後首先感謝父母，並坦言好想賺多錢為媽媽治病。

全紅嬋以創歷史466.2分最高分贏得金牌，她一跳成名，直接媲美殿堂級大師姐伏明霞，過去中國隊有五人曾贏過這項金牌，包括周繼紅、許艷梅、伏明霞、陳若琳及任茜，成為歷來第6位獲得奧運女子單人10米台。當泳館為這位小將雀躍，網絡上鋪天蓋地的讚揚，她賽後淡淡然表示:「沒有感覺，就跳下去，訓練時偶然都會做到這個效果，但不多。。

家境貧寒的全紅嬋為中國贏得寶貴的金牌，她最想多謝是父母，「謝謝父母鼓勵我，讓我勇敢放開去跳，放鬆點，勇敢一點。」她更透露了一個心願：「媽媽生病了，就想賺很多錢，去給她治病，治好她。」據悉，全紅嬋來自廣東湛江農村，父母是農民，靠幾畝小果園維生，而母親因早年的車禍無法正常工作，而且身體虛弱，所以自小已懂事的全紅嬋希望可以跳水改變自己，甚至是一家的命運。

其啟蒙教練陳華明回顧這位天才少女的生涯經歷，當時在基層學校已睇中她，因為彈跳力，發現她立定跳遠的動作輕盈。而興趣方面，全紅嬋最愛吃辣條，自小更有個願望就是開一間小賣部。