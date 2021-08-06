中甲　李毅凱擔正　南通支雲逼和浙江隊

中甲第二階段賽事已過半，第6輪上演前列對決，其中效力南通支雲的港將李毅凱擔正，周四（5日）幫助球隊以1比1，逼和有梁諾恆坐鎮的浙江隊。

賽前2場不勝的南通支雲，今仗有主力楊明洋和劉偉停賽，正選出戰的李毅凱負責在三中堅後防鎮守中路，相隔兩個月後再次為球隊擔正，「阿凱」今場與同樣正選身分上陣的「細佬」梁諾恆，上演港將中堅對決。首回合交手，南通以0比1不敵浙江隊，今場必然希望能夠在強敵身上成功搶分。

開局南通多次獲得埋門機會，一度壓制對手，可惜未有對浙江隊後防造成太大威脅，卻因為一次後防失誤，令對手有機可乘，34分鐘，馬殊基維爾單刀赴會，禁區內被門將施曉東侵犯，球證直指12碼，這位津巴布韋前鋒自己操刀射入，為浙江隊半場取得1球領先優勢。換邊後，落後的南通沒有放棄，臨完場前90分鐘，宋浩宇右路傳中，查加斯禁區內頭槌頂入，幫助南通最終以1比1逼和浙江隊，雙方各得1分。該輪失分的前列分子還不止南通和浙江兩隊，勞烈斯擔正出戰的梅州客家，周五（6日）雖然有傑森和伊高沙托尼齊齊入波，但最終仍以2比3不敵黑龍江冰城，3連勝走勢斷纜。

中超方面，效力廣州城的陳俊樂周四（5日）亦再次獲得出場機會。面對A組下游分子滄州雄獅，廣州城今場門前多次出現險情，可幸上半場靠前富力R&F前鋒利安高，接應古靴美傳送射入，半場以1比0領先。下半場一度受壓的廣州城，64分鐘亦派出「樂仔」後備登場，頂替前比利時國腳迪比利。80分鐘，廣州城一次反擊機會，古靴美再次送出致命直線，後備入替的祖安卡東拿，扭過門將射入，為球隊鎖定2比0勝局。取得3連勝的廣州城，餘下兩輪賽事只要再取1分，就可以成功闖入爭冠組。