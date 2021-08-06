「文武雙全助學計劃」落區體驗關顧他人

炎炎夏日，除咗全情投入奧運替香港運動員打氣，同完成學校老師分派嘅暑期功課外，有啲同學會去學、去玩唔同嘅嘢挑戰吓自己，自我增值，亦有唔少同學會去參與義工服務，親身體驗咩叫做施比受更有福。

由香港散打同綜合搏擊代表李俊亨（Henry）牽頭嘅「文武雙全助學計劃」，於今年3月展開，參與嘅學員可以免費接受綜合搏擊訓練，同埋網上英文科補習；而喺4月文武雙全青少年發展機構亦正式成立，除咗繼續推行「文武雙全助學計劃」之外，更大力推動其他適合青少年參與嘅活動，包括書法、急救、游泳、跳繩、野外定向、配音班、寵物護理，同埋惠及唔同對象嘅義工服務。

喺上個月嘅26日（星期一），15位「文武雙全助學計劃」嘅學員，就同文武雙全青少年發展機構嘅導師同職員組成義工隊，同機構「愛心飯團」合作，喺深水埗基隆街向長者同有需要人士，派發咗600個飯盒，另外仲有飲品同小食。「活動效果非常之唔錯，相信參與嘅每一位學員，都可以感受到施比受更有福，學識點樣多啲關顧身邊嘅人。」活動當日事事親力親為嘅Henry表示，未來會繼續舉辦唔同嘅義工服務，希望參與同受惠嘅人可以愈嚟愈多。

12歲嘅朱殷誼係當日嘅其中一位義工，喺短短3個鐘嘅活動之後，有好深嘅感受，佢咁講：「我之前未試過派飯，覺得好有意義，可以幫到有需要嘅人，係一件好事嚟，所以嚟緊有機會都會繼續做。」暑假之後將會升讀中一嘅「殷誼」仲提到，「文武雙全助學計劃」嘅網上英文科補習幫到佢好多，冇之前咁擔心。