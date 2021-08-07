【話你知每日焦點】手足籃排決賽輪住演　李慧詩爭先賽再拚

東奧Day 16將決出34面金牌，田徑繼續成獎牌大戶，單日誕生7面金牌，其中女子馬拉松賽一眾氣袋列陣，包括世界排名第一的肯尼亞跑手科斯蓋、婕姬迪治，及以色列的沙彼特，都是爭標熱門。而「手足籃排」等大球決賽亦於今日上演，美國男籃今早10時30分迎戰法國，晚上7時30分則舉行男子足球金牌戰，由巴西鬥西班牙，同樣令人期待。

至於香港的「牛下女車神」李慧詩於爭先賽12強又再上場，與法國古洛絲正面交鋒，「兩個只能活一個」。爭先賽好考驗車手的策略及爆發力，發飇的Timing亦很重要，昨天李慧詩曾一度跌落復活賽，但最終有驚無險地爆贏美國的葛比，保住爭標機會。經過連日來多場激戰，對「女車神」的體能很大考驗，希望她的身心都能調整過來，全力應戰今日賽事。各位記住李慧詩的出場時間為下午2時39分，一齊為她打氣！

今日東奧Day 16決出金牌項目：

田徑女子馬拉松

田徑女子跳高

田徑女子10000米

田徑男子標槍

田徑男子1500米

田徑女子4x400米接力

田徑男子4x400米接力

跳水男子10米高台

韻律泳團體自由選

藝術體操個人全能

棒球男子決賽

籃球男子決賽

水球女子決賽賽

足球男子決賽

高爾夫球女子賽

拳擊男子蠅量級48-52公斤

拳擊男子中量級69-75公斤

拳擊女子蠅量級48-51公斤

拳擊女子沉量級64-69公斤

皮划艇靜水女子500米雙人划艇

皮划艇靜水男子1000米單人划艇

皮划艇靜水女子500米4人皮艇

皮划艇靜水男子500米5人皮艇

場地單車男子麥迪遜賽

馬術團體場地障礙賽

男子手球決賽

空手道女子組手61公斤以上級

空手道男子組手75公斤以上級

現代五項男子激光跑

沙灘排球男子決賽

排球男子決賽

摔跤男子自由式65公斤級

摔跤男子自由式97公斤級

摔跤女子自由式50公斤級

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拉闊東奧—電視台直播節目時間表

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