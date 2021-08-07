【社區盾】頭炮唔易搶　雙城對決細均力敵

英超前哨戰社區盾今晚於倫敦溫布萊球場上演，由上屆英足盃冠軍李斯特城火併上季英超盟主曼城。由於現時屬季初階段，雙方狀態仍有待提升，更何況曼城進攻核心奇雲迪布尼仍然養傷，加上阿古路離隊之後，仲未簽入新射手，攻力受判。考慮到近年社區盾少交收唔旺入波，首選中位數2.5球嘅入球細。（myTV SUPER周日凌晨零時15分直播）

「狐狸兵團」李斯特城今季人腳變動唔大，蘇恩古、泰利文斯、占美華迪等骨幹仍在陣中，並補入新兵賴恩貝特蘭、保巴卡尼蘇馬爾及達卡。但睇番佢哋近期踢熱身賽，其實表現麻麻，包括不敵弱旅韋甘比，就算對住二流球隊伯頓、昆士柏流浪，亦只能打和未能勝出，球員狀態明顯未上力，今場要攻入向來穩健嘅曼城防線，肯定更加困難。

曼城大部分主力休戰

至於曼城組軍進展一般，老將阿古路已經離隊，但仲未簽到熱刺神鋒哈利卡尼，攻力難望提升。雖然「藍月亮」喺熱身賽連場報捷，但對手只屬普雷斯頓、班士利、黑池等弱旅，實在不宜高估。況且基爾獲加、史東斯、菲爾科頓、史達寧、洛迪卡斯簡迪、費倫托利斯等主力，之前分別為所屬國家隊殺入歐國盃4強或決賽而延遲歸隊，今仗勢必缺陣，連同中場大腦奇雲迪布尼仲未康復，對組織攻勢影響甚大。翻查紀錄，近6屆社區盾，法定時間90分鐘有5次總入球開2球或以下，既然大家都未入局，寧捧中位數2.5球嘅入球細。

■Mic少

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近6屆社區盾總入球統計

2球或以下 83%