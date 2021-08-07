普捷天奴證實斟美斯　2+1年合約即將落實！

巴塞隆拿周五(6日)突然宣布美斯離隊，呢位阿根廷前鋒成為真正自由身後，立即接到法甲班霸巴黎聖日耳門(PSG)斟介，教練普捷天奴率先證實球會就簽入美斯「努力中」，並保證唔會影響基利安麥巴比留隊。多位權威記者更爆料，指PSG同美斯就一份2+1合約差唔多達成共識，未來2日會同美斯嘅爸爸兼經理人繼續傾埋最後細節，美斯登陸巴黎指日可待。

PSG周日(8日)凌晨會喺法甲開鑼戰作客特魯瓦，普捷天奴賽前記招亦大方談論美斯：「我哋知道尋日(周五)發生咩事，好似美斯呢種級數嘅球員，我哋當然有興趣，球會依家就各種方案努力當中，我哋就要專注對特魯瓦嘅賽事。我冇同美斯傾過，但任何轉會都唔代表基利安麥巴比會離隊。」

普捷天奴公開講得，似乎對轉會都好有信心，法國著名記者保夏夫斯周六(7日)透露：「美斯已選擇去PSG，合約2年期再加1年續約條款，PSG希望喺呢個周末完成轉會，嚟緊會同美斯爸爸佐治會面。」另一轉會權威Fabrizio Romano亦證實：「PSG接近簽入美斯，球會預備緊一份到2023年嘅合約畀美斯同佢爸爸，尼馬過去24小時一直推動轉會，PSG非常、非常有信心完成簽約。」