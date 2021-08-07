半個大嶼山的歐洲小國　5人參賽擸3面獎牌

奧運會不僅是運動員最高水平的競技舞台，也是一個團結世界、讓地球上每一個有能力爭逐的人公平競爭的地方，人口僅3萬多的歐洲袖珍小國聖馬力諾，今屆派5位（3男2女）運動員參戰，卻袋走1銀2銅的獎牌，相當難得。

聖馬力諾在7月29日憑着射擊選手貝拉莉(Alessandra Perilli)贏得一面女子多向飛碟項目銅牌，成為了奧運史上奪得獎牌人口最少的國家。今屆聖馬力諾派出5人參賽，分別出戰柔道、射擊、游泳及摔跤四個項目，隨着貝拉莉的銅牌，他們在射擊男女子混合賽亦勇奪銀牌及摔跤男子自由式86公斤級獲銅牌，目前在獎牌榜排名71。

這個人口約3.38萬人的小國，位於意大利半島的亞平寧山脈東北側，被意大利包圍的「國中國」，全國面積約61.2平方公里，大約半個香港的大嶼山，是世界上面積最小的國家之一，而他們自1960年以來一直都有參加奧運會，貝拉莉於2012年曾獲多向飛碟射擊第四，今屆終於為國家作出獎牌「零的突破」。

聖馬力諾以意大利語為官方語言，GDP總計20.9億美元，貨幣是歐元，主要依靠金融業、工業、服務業及旅遊業，是全球最富裕的國家之一，也是全球唯一一個車比人多的國家。