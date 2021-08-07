杜蘭特轟29分　美國男籃贏法國完成4連霸

美國男籃完成奧運4連霸！美國男籃周六（7日）與法國合演東京奧運男子籃球金牌戰，美國全場由頭帶到尾，雖然比賽尾段一度被對手追至3分差距，但杜蘭特轟入全場最高29分下，終以87：82擊敗法國，自2004年雅典奧運屈居第3後，連續4屆奪得奧運金牌！

決賽被安排於日本當地時間早上舉行，比銅牌賽還要早，賽前外界紛紛不滿這個決定，並認為這全為了照顧美國隊及其球迷，事關美國東區時間恰好在晚上10點半，而法國卻是在凌晨4點半，當中法國射手科尼亞更曾公開表示：「這很丟人！」

然而法國開賽初段卻未受太大影響，科尼亞射入3分後曾領先10：4，但杜蘭特單線射入10分，美國第一節領先22：18。第2節杜蘭特延續其火熱手感獨取11分，雖然法國「高塔」高拔不斷於籃底得分，兼搏得對方犯規，但半場仍落後5分。

易邊後美國隊率先發力，列拿特及杜蘭特連番遠射得手，泰頓快攻入樽後更一度將領先優勢擴大至14分，但末段卡巴洛(Timothé Luwawu-Cabarrot)、巴頓連入2球3分，第3節完法國落後63：71。

第4節法國起用小將尼利基納（Frank Ntilikina），這名效力NBA紐約人的控衞表現不俗，一度帶領球隊追至落後70：73，比賽尾段牽起高潮，科尼亞急停射入3分後，法國最後1分鐘僅落後6分，隨後賀列地2罰中1，迪高奴（Nando de Colo）快攻得手後將差距縮減至5分，最後16秒賀列地開底線球被巴頓成功搶截，迪高奴搏得罰球後2罰全中，美國僅領先3分，可惜科尼亞、巴頓關鍵一刻未能再次命中3分，結果以5分之差落敗，僅獲銀牌。