居里天價續約勇士　「浪花兄弟」全力爭冠

NBA球隊勇士周六（7日）正式宣布以天價與當家球星史提芬居里續約4年，意味着現時33歲的「咖哩仔」未來5年皆會留在球隊，繼續聯手奇利湯臣組成「浪花兄弟」全力爭冠。

據悉史提芬居里與勇士簽下了4年2.15億美元（約16.7億港元）的合約，由於「咖喱仔」在早在2017年已與球隊簽下一份5年2.01億美元的合約，他將破紀錄成為NBA史上首個簽下兩份2億美元或以上合約的球員。勇士這次以天價留住「咖哩仔」，預計未來數年仍會以他及奇利湯臣組成的「浪花兄弟」為核心，全力衝擊NBA總冠軍。

對於「咖哩仔」未來5年皆會留隊，勇士籃球營運總裁兼總經理鮑勃邁爾斯（Bob Myers)對此感高興：「居里的願景是在我們球隊完成整個職業生涯，他以令人難以置信、謙卑的性格，加上具有社區意識和團隊為先的精神，成為球隊領導者。 球場上他更經常以一己之力改變賽果，並持續維持在最高水平上，我們很幸運有他在隊上。」

雖然勇士上季排西岸第9名無緣季後賽，但「咖哩仔」為球隊效力的 12 個球季已成功打造王朝，先後為球隊贏得3次NBA總冠軍（2015、2017和2018賽季），並連續5次殺入 NBA 總決賽（2015-19賽季）及連續7次打入季後賽（2013-19賽季）。個人方面他亦收獲2次常規賽MVP兼得分王，7次入選全明星賽及最佳陣容（4次入選一陣）。

除此之外2013年選秀探花波特（Otto Porter Jr.）亦以底薪加盟勇士，他表示教練卡爾是他簽約主因：「卡爾說希望我成為他們今年的一份子，並展現一些老將領導能力。對一個試圖找回狀態的球員，這絕對屬雙贏局面。」波特過去兩季飽受傷勢困擾，僅僅出賽42場。