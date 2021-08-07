李慧詩闖爭先賽8強　今午3時39分爭入準決賽

【記者許思彤伊豆直擊】東京奧運場地單車女子爭先賽續於伊豆單車館上演，「牛下女車神」李慧詩（Sarah）昨日在復活賽驚險晉級後，周六（7日）再度出擊，12強成功擊敗2019世錦賽銅牌得主、法國22歲車手古洛絲（Mathilde Gros），勇闖下午3點39分上演的8強大戰。

這場12強大戰為2019年世錦賽準決賽翻版，由於古洛絲一度越過內線「藍區」犯規，兩人需要重新起步。今場兩人進入第二圈開始加速，古洛絲率先放頭，李慧詩一直緊隨其後，最後一圈Sarah從外檔發力狂追，二人緊纏至最後直路，最後Sarah以半個車輪、快0.019秒險勝。

李慧詩在8強將會重遇16強令她跌落復活賽的里約奧運銅牌得主瑪真特，這名英國車手在資格賽造出英國紀錄10秒495第8名晉級，時間比第9名的Sarah快0.043秒。

8強開始至金牌戰，每場將改為3局2勝制，不設復活賽。

8強：

費特列治（德國） Vs 史特莉高娃（烏克蘭）

姬絲米切爾（加拿大）Vs 珍妮絲（加拿大）

軒治（德國）Vs 芭絲彭妮絲（荷蘭）

李慧詩（香港）Vs 瑪真特（英國）