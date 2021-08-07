曹緣為助中國奪今屆第38金　平倫奧紀錄

東京奧運跳水館落幕，中國憑着曹緣以超高分的582.35為夢之隊贏得今屆第7面金牌，在男子單人10米高台項目與隊友楊健包攬金、銀，不單為跳水隊以7金5銀創造歷史佳績，同時也是今屆中國代表團的第38金，追平倫敦奧運金牌總數。

跳水夢之隊在東奧前力爭全取8金，可惜曹緣和陳艾森在男子雙人10米高台第4跳出現失誤，只得73.44分，最終以1.23分之微不敵英國的戴利和李爾，僅得銀牌，因為雙人賽失金，兩個項目都有參加的曹緣矢志要帶出更好表現，奪金壓力亦可想而知。

決賽的第一跳，楊健和曹緣同樣選擇反身翻騰三周半抱膝，曹緣的完成質量比隊友更高，空中動作標準而且打開入水氣呵成，幾乎零水花，使得他取得102分暫列首位，戴利和楊健緊跟其後。

第二跳曹緣選跳向內翻騰三周半抱膝，入水動作稍為鬆散，影響水花效果，僅得81.60分，兩輪後戴利以189.80反超前，楊健和曹緣位居第二、三，第三跳後排名沒有改變。

第四跳再次成為比賽的關鍵，楊健的向前翻騰兩周半轉體三周屈體，得到91.20分，而曹緣的臂立向後翻騰兩周半轉體兩周半，完成效果更好，拿到97.20分，二人分別以365.05分及378分，壓過今跳稍為失準的戴利，升上首兩位。

隨後兩跳曹緣和楊健愈戰愈勇，動作乾淨俐落之餘，水花效果亦很好，最終曹緣以582.35分奪金，楊健則以1.95分之差屈居第二得銀牌，成功守住跳水最後一金，而戴利則以548.25分取得銅牌。中國跳水「夢之隊」以7金5銀的總成績結束東奧之旅。