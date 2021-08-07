奧運史上首個跨性別冠軍　奎因金牌雙重意義

周五(6日)晚東奧女足決賽，加拿大女足互射12碼擊敗瑞典女足封后，不但是加拿大史上首面女足金牌，陣中25歲球星奎因(Quinn)更改寫歷史，成為奧運史上首個跨性別獎牌得主！奎因表示金牌不是終極目標，如果今次成績能讓更多跨性別人士能夠參加運動賽事，「他們」才會真正慶祝。

奎因的父母均是運動員，有良好的運動基因，6歲開始就投身足球世界，並在2012年開始就代表加拿大國家隊出賽。雖然奎因出生時的生理性別是女性，但隨住成長及不斷的自我思考，奎因發現自己的性別認同與生理性別不同，並且在去年9月向全世界公開自己跨性別的身份。

奎因稱呼自己時，拒用帶有性別標籤的「他」或「她」，而是用了中性的「他們」，更在名字上刪除有姓別聯想的Rebecca，只保留姓氏Quinn。奎因當時表示：「知道過去有很多奧運選手，因為世俗眼光而未能以真實的自己生活，我覺得很難過。我對於改變很樂觀，法例的改變、規則的改變、結構的改變、思想的改變。我感受到現實，跨性別女孩被禁止參加體育，在追尋奧運夢之時面對歧視和偏見，戰鬥還未結束，當大家(跨性別人士)都能夠走出來，我才會慶祝。」

由於奎因的生理性別仍是女性，因此獲准代表加拿大女足參賽，5年前的里約奧運，奎因亦是加拿大女足奪得銅牌的功臣之一，不過當時奎因仍未公開自己的性別身份，因此今次這面金牌，成為奧運史上首個跨性別獎牌得主。今屆東奧奎因並非唯一跨性別選手，其他「非二元」性別參賽者還有美國滑板選手Alana Smith、美國BMX選手Chelsea Wolfe以及新西蘭舉重選手夏柏德，可惜他們都無緣獎牌。