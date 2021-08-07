眼疾問題無奈掛拍　水谷隼：很不甘心

日本乒乓球名將水谷隼則於東京奧運混雙、男團項目分別摘下金牌及銅牌，惟周六（7日）卻宣布因眼疾問題退役，32歲的水谷隼在記者會上嘆息道：「即便很不甘心，但自己的冒險就到此為止了。」

「東京是相當完備的奧運，若不是因為在東京辦，我在里約奧運就會是最後一戰了。」水谷隼在2016年里約奧運替日本奪得男單銅牌後，不斷經歷腰傷、肩傷，甚至患上眼疾，他早前甚至公開表示打球時有時會看不清楚球，對自己造成很大困擾，早已萌生掛拍念頭。最終水谷隼決定繼續征戰，並在比賽時戴上特製眼鏡，希望可以盡量減少受場上廣告版LED燈的光線干擾，惟在擊敗中國組合贏得混雙後，卻一度被網民質疑這是「減速鏡片」。

雖然狀態大不如前，惟今屆奧運水谷隼卻夥拍年齡差距12年的伊藤美誠，成功於混雙項目為日本贏得首面奧運金牌，兼打破中國近年來的壟斷，同時亦帶領日本男乒於團體賽擊敗韓國贏得銅牌，4屆奧運生涯獲得1金、1銀、2銅，可以說是無憾告別球壇了。

雖然自己即將掛拍，惟這名前日本男乓「一哥」卻對國家的前景感樂觀：「現在張本智和相當優秀，是個可靠的後輩，祝福他們在巴黎奧運上一切順利。」而記者會上「日本神童」張本智和亦對前輩退役感可惜：「昨天銅牌戰結束後，無論在選手村抑或頒獎典禮前，我亦嘗試說服水谷隼，可惜他心意已決，我只能尊重其決定。」