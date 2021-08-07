沈金康感謝港人「集氣」：要相信李慧詩

【記者許思彤伊豆直擊】「Have faith in yourself」，是李慧詩（Sarah）頭盔上的貼紙，說的，是相信自己，但換個角度想，我們也該相信「女車神」。正如總教練沈金康所說：「她今天不斷升級，把資格賽前8名，一個個比下去，說明她是有實力的，我們要相信她的表現。」

李慧詩昨日（6日）在東京奧運爭先賽資格賽（200米計時賽）踩出10秒538，在29個參賽者中排行第9，順利出線，卻在16強不敵英國的瑪真特，跌落復活賽，幸能擊敗美國的葛比，保住一線生機。許多人，包括現場的我難免擔心，但沈金康指，這個跌跌撞撞的過程，有利Sarah「升級」：「在資格賽，其他運動員用了200米計時賽專用策略，想爭取成績，創造心理優勢，但Sarah當作一場爭先賽處理。至於復活賽，也有利她適應環境。」

畢竟疫情爆發後，大部分運動員都缺乏比賽機會，Sarah只參加過5月的國家盃。能否盡快適應場地，重拾節奏，成為致勝關鍵：「你能看見，每個運動員都有變化，特別是男、女子競輪賽，適應得愈早愈好，她（李慧詩）開始進入狀態了。」沈金康評到，Sarah今日表現「成功」，情緒穩定。說到一半，德國的費特列治和烏克蘭的史特莉高娃，合演最後一場的8強賽，他也暫停訪問，聚精會神看看Sarah明日4強對手誰屬。

結果，史特莉高娃憑著凌厲後勁，率先衝線。「其實，與她們任何一個比賽，李慧詩都喜歡，因為比過最少7、8次了。」被問到對手特點，他說是「後發制人」：「德國（費特列治）速度很快，但烏克蘭（史特莉高娃）爆發力強，能在最後幾秒爆出最大速度，後發制人。」他稱無論結果如何，只要Sarah表現到應有實力，才是最重要。

近日很多香港市民聚集在各區商場，替一眾港將「集氣」，沈金康表示感謝，那麼Sarah有沒有增添壓力？「來到這種比賽，沒壓力就沒動力，只是不能被壓到崩潰。李慧詩沒有崩潰。」