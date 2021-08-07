爆缸照繼續打！谷紅拳擊沉量級奮戰奪銀

東京奧運新增的女子拳擊沉量級64-69公斤級別決賽，中國選手谷紅面對來自土耳其的世界一姐蘇梅尼利（Busenaz Surmeneli），賽前雙方實力有差距，谷紅的年紀亦比對手大10歲，但她於場上卻毫不畏懼並勇敢迎戰，面部即使被對手打至出血仍拒絕認輸，最終雖以3比0落敗僅獲銀牌，卻絕對屬雖敗猶榮。

「世界一姐」蘇梅尼利決賽前3仗賽事皆以5:0直落取勝，氣勢及實力相當強勁，而她的身體質素亦明顯比谷紅更加壯實，比賽期間頻頻利用重拳攻擊取得優勢，第二回合最後階段當谷紅與蘇梅尼利對攻時，面部更被對手打至出血，一度被裁判判罰數秒，惟谷紅隨即表示自己沒有問題，讓比賽繼續進行，可惜最終仍無法扭轉劣勢，以0比3落敗。

出發東京奧運前，谷紅曾對外表示：「我不知道比賽上將會面對的對手有多強大，因此我現在能做的只有讓自己變得更強，我不懼怕任何對手，我的目標是要在東京上空升國旗、奏國歌。」為了獲得勝利，谷紅於今天決賽真的拼盡一切，雖然只獲銀牌，但對於33歲兼首征奧運的谷紅來說，能夠站上頒獎台已經非常難得。

33歲的谷紅本來是一位武術散打選手，2008年才開始改練拳擊項目，惟訓練初期谷紅卻因規則不同未能適應，好像不時會抬腿進攻等。2015年谷紅拳擊表現愈見進步，先後在全國錦標賽、全國冠軍賽、亞錦賽上獲得冠軍，更乘勢入選國家隊；2017年的全運會上她一舉奪得女子拳擊69公斤級冠軍，更創造了陝西拳擊全運會歷史，2018年她於世界錦標賽獲得亞軍，2019年更成為亞錦賽金牌，如今甚至成功在奧運賽場奪得銀牌，可謂「轉行」成功的最佳例子之一。