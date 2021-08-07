港超聯　東方龍獅重點栽培4小將

港超球隊早前於亞洲賽中表現出色，普遍焦點落在「亞冠盃」分組賽奪11分光榮出局的傑志，以及首度參戰「亞協盃」3戰全勝成功出線的理文身上。然而，於「亞協盃」分組賽屈居次名的東方龍獅，在人腳變動及傷兵問題困擾下，放膽將馬希偉、李卓軒、呂卓芹和鍾凱文4名自家青訓產品，加入大軍名單中，藉此吸收寶貴經驗，一點一滴為球隊的未來發展鋪路，同樣值得球迷支持。

上季東方龍獅榮膺「菁英盃」盟主，捧盃功臣之一的小將馬希偉，在今次「亞協盃」分組賽3仗皆有份上陣，惟這名17歲中場對自身發揮卻不太滿意。「第1場會比較緊張，因為相比下理文速度比較快，加上首次喺香港大球場咁多人嘅目光下作賽，嗰場波自己踢得唔太好，但經過調整後，第2場逐漸上力，但整體都仲要加強。」經過一個球季多的洗禮，Timmy認為自己體型及心態上仍有待改進，幸好身邊有一班經驗豐富的隊友，不時在訓練過程中提點他，故有信心可以改善不足，面對接踵而來的挑戰。

至於李卓軒及呂卓芹剛由U18提升上一隊，亦同時有幸於「亞協盃」分組賽上演地標戰。「卓軒」坦言原本以為最後一仗才有機會上場，因此首場對理文有份出場完全意想不到，他回憶道：「由教練安排我落場嗰刻，我就相信自己有能力帶嚟改變，可能外界覺得我哋Hea踢，但我唔認為係咁，喺場上面每位隊友都無放棄過，盡咗最大努力去比賽。」至於「卓芹」就表示首次代表一隊上陣相當緊張，尤其是在香港大球場出戰亞洲賽事，惟球隊一班老大哥包括教練，賽前勉勵只要放鬆心情，盡情發揮便可，毋須顧慮太多。

東方龍獅擁有不少港腳及高質素球員，「卓軒」和「卓芹」同樣司職中場，而林恩許（Jared）及「傻邦」梁振邦則成為了他們的學習對象，「卓軒」說：「第一日跟操當時Jared最早到訓練場，佢好主動撩我哋猜波，收操後亦同我哋傾偈分享吓。喺對臺南市FC個場，Jared後備入嚟嘅跑動改變咗成場波嘅戰局，我印象好深刻。」「卓芹」則笑謂：「喺港隊青年軍曾經畀梁振邦教過，佢嘅預判同防守能力都好勁。」

雖然年輕門將鍾凱文，最終未有機會在「亞協盃」中上陣，但仍十分感恩有這次的機會，現階段會先向廖富源和葉鴻輝兩位前輩學習。「『阿源』同『阿輝』有時見我啲手法有唔啱，都會出聲希望我做得更好，喺機會嚟到之前，我會先努力去提升自己嘅水平。」